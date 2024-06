Công an đề nghị cung cấp hồ sơ gói thầu khu tái định cư sân bay Long Thành

Ngày 26/6, Công an tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cung cấp hồ sơ 5 gói thầu xây dựng hạ tầng tại dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) để xác minh các gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 493 trúng thầu tại dự án.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành) có 11 công trình xã hội với 11 gói thầu. Năm 2021, các gói thầu lần lượt được khởi công nhưng tiến độ thi công rất chậm.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (Ảnh: Nam Anh).

Sau khi ký hợp đồng, các nhà thầu thi công công trình xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đều được tạm ứng tiền, có sự bảo lãnh của ngân hàng. Tháng 9/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ thời gian dài, khối lượng hoàn thành thấp. Trong đó có 5 gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 493 (trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An) thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đến nay số tiền 36 tỷ đồng tạm ứng cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 493 thi công 5 gói thầu (Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đông Nam Á bảo lãnh) vẫn chưa thu hồi được.

Đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai có đơn gửi TAND tỉnh Đồng Nai, khởi kiện Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đông Nam Á về việc thu hồi tiền tạm ứng 5 gói thầu trên. Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ kiện cho TAND TP Vinh thụ lý, giải quyết theo quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tập trung thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ việc.