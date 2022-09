Công an chính quy về xã - những người lính "gánh nhiều vai"

"Luồng gió mới" nơi các làng quê

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí hơn 2.200 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm chức danh công an tại 428/428 xã, phường, thị trấn. Nghệ An là một trong 27 tỉnh, thành phố của cả nước sớm cán đích việc thành lập tổ chức bộ máy công an xã, thị trấn chính quy tại 100% các xã, thị trấn và hoàn thành trước thời gian 8 tháng so với lộ trình Chính phủ đề ra.

Sau hơn 2 năm triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, những chiến sĩ mang sắc phục áo xanh đã tạo dấu ấn đậm nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: "Từ khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã tạo ra được một "luồng gió mới", làm thay đổi căn bản tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở" (Ảnh: T.D).

"Từ thực tiễn kết quả triển khai đề án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã là chủ trương đúng, chiến lược, hợp lòng dân và đã phát huy được hiệu quả tích cực. Từ khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã tạo ra được một "luồng gió mới", làm thay đổi căn bản tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, an ninh, trật tự được đảm bảo và có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng ổn định và bình yên hơn; tội phạm được kìm giữ. Công tác nắm tình hình và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia ngày càng kịp thời, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được phát hiện kịp thời ngay từ cơ sở và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đối thoại trực tiếp với lực lượng công an xã để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đề án (Ảnh: CANA).

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; các thủ tục hành chính được triển khai đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời hơn, đáp ứng tốt các nhu cầu, nguyện vọng, chính đáng của Nhân dân; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc được đẩy mạnh; uy tín, hình ảnh của Công an Nghệ An nói chung, lực lượng công an xã chính quy nói riêng ngày càng được nâng lên.

Không chỉ là lực lượng chủ công thực hiện các chủ trương lớn của Bộ Công an, công an xã đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân và chính quyền trong phát triển mọi mặt về chính trị, kinh tế và đời sống", Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.

Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra kết quả hoạt động của Công an xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (Ảnh: CANA).

Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bám dân, bám địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các cấp tham mưu và được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, bố trí 100% quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc của công an xã; huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư xây dựng 44 trụ sở với tổng kinh phí gần 33 tỷ đồng; đề xuất, tiếp nhận chuyển giao và sửa chữa 71 cơ sở nhà đất của các cơ quan Nhà nước dôi dư do sáp nhập. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết phê duyệt Đề án về việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của lực lượng công an xã.

Những người lính "gánh nhiều vai"

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng khẳng định: "Ngay từ khi được điều động về địa bàn, lực lượng công an xã đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác, đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm "công an tìm đến dân", "gần dân, hiểu dân", "lúc dân cần, lúc dân khó có công an".

Công an xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An và chính quyền địa phương kí cam kết nhân rộng mô hình xóm sạch ma túy (Ảnh: CANA).

Trong thực tiễn nhiệm vụ, công an các xã đã có nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm mới để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, với sự tham mưu, trực tiếp vận động của lực lượng công an xã, nhiều địa phương đã lắp đặt được hệ thống camera giám sát an ninh, xây dựng các Đường cờ Tổ quốc..., không chỉ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm mà đã quy tụ được lòng dân, gìn giữ và phát huy mối đoàn kết trong Nhân dân để thực hiện các mục tiêu chung về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội".

Mô hình camera cộng đồng tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh từ cơ sở.

Là những cán bộ, chiến sĩ có năng lực, chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong công tác, vững vàng về tư tưởng, không ngại khó, không ngại khổ, lực lượng công an xã đã từng bước khẳng định được vai trò hạt nhân trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngay từ buổi đầu về thực hiện nhiệm vụ tại các xã, nhân lực, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng lực lượng công an xã bắt tay ngay vào thực hiện các đề án lớn của Bộ Công an như dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, góp phần quan trọng vào thành tích chung của công an tỉnh.

Công an chính quy về xã đã tạo được chuyển biến lớn trong đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở (Ảnh: CANA).

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở nhiều địa phương, vai trò của lực lượng công an xã càng được bộc lộ một cách rõ nét. Cùng với chính quyền, ngành y tế, công an xã chính quy đã "thần tốc, vượt nắng, thắng mưa" để tổ chức truy vết, khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ an ninh, trật tự tại các khu cách ly, chốt kiểm soát…

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, hiện lực lượng công an các xã tại Nghệ An đang tập trung cao độ để hoàn thành thu thập dữ liệu phương tiện cơ giới giao thông đường bộ; cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn trước ngày 30/9...

Công an xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An thăm mô hình người hoàn lương làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

"Thời gian tới, Công an Nghệ an sẽ tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy và nâng cao tiềm lực hoạt động của lực lượng công an xã theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an", Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cho biết.