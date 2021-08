Công an ập tới bắt mới vỡ lẽ hàng xóm nuôi cả chục "chúa sơn lâm"

Dân trí Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin ban đầu liên quan đến vụ triệt phá 2 cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép quy mô lớn trong nhà tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Cận cảnh 17 con hổ nuôi trái phép tại Nghệ An. Rà soát các điểm nghi nuôi nhốt động vật trái phép Thời gian qua, trước tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện, thành, thị tiến hành rà soát các điểm nghi vấn nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và xác lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng chức năng tiến hành gây mê các con hổ. Sau một thời gian điều tra, xác minh, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Cụ thể, công an ập vào kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép của vợ chồng Nguyễn Văn H. (SN 1982) và Hồ Thị T. (SN 1990), ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành), thu giữ 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành. Tiếp tục ập vào nhà bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1971, trú ở xã Đô Thành, Yên Thành), công an bắt quả tang gia đình này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua những cá thể hổ này từ Lào khi còn nhỏ; đưa về nuôi, chăm sóc trong nhà với hệ thống chuồng trại như vật nuôi khác. Tuy nhiên, chuồng trại nuôi hổ được hàn thêm những hàng rào sắt với nhiều lớp cửa bảo vệ. Thời điểm bị bắt giữ, các cá thể hổ có trọng lượng trung bình từ 200-260 kg mỗi con. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã sử dụng thuốc gây mê để vận chuyển hổ đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. "Khi công an bắt mới biết bà con nuôi hổ" Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân trí, ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết, năm 2012 trên địa bàn xã này đã từng có vụ việc bắt giữ một số hộ dân nuôi nhốt hổ trái phép. Chủ cơ sở Hồ Thị T. khai nhận 14 cá thể hổ được mua từ Lào về từ lúc nhỏ. Những con hổ được gây mê xong cho vào chuồng sắt vận chuyển đến nơi gửi phục vụ công tác điều tra. Theo ông Huệ, vào năm 2012, tại xã này từng có tình trạng nuôi nhốt hổ. "Việc một số hộ dân ở đây nuôi hổ như nuôi lợn bị công an phát hiện bắt giữ là có thật. Vào năm 2012, khi cảnh sát phát hiện và bắt một số hộ dân nuôi hổ, sau đó chính quyền địa phương đã tuyên truyền, phát giấy cam kết đến từng nhà và nói rõ việc nuôi nhốt hổ là trái pháp luật. Sau một thời gian dài thấy im lặng, cứ nghĩ là dân không ai nuôi nữa. Tuy nhiên, rạng sáng 4/8, cảnh sát ập đến hai hộ dân nói trên bắt nuôi nhốt hổ trái phép, khi đó tôi mới biết là họ lén lút nuôi nhốt hổ trong nhà". Cũng theo vị lãnh đạo xã Đô Thành, hàng xóm của những nhà nuôi nhốt hổ cũng không phát hiện gì bất thường. Liên quan đến vụ việc này, ông Hồ Văn Quỳ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thành cho biết, đơn vị kiểm lâm không hay biết các hộ dân này nuôi hổ. "Nếu biết đơn vị kiểm lâm huyện đã phối hợp cơ quan chức năng đã bắt giữ rồi", ông Quỳ khẳng định. Khu vực nhốt hổ nằm sát với hành lang để người vào cho ăn. "Anh H. trước đây từng đi nước ngoài về và hiện đang làm việc tại địa phương. Anh này có mảnh đất rộng khoảng 800 m2 và làm nhà, xây kín đáo. Mọi người không vào trong nên không biết có những gì bên trong...", cán bộ xóm Nam Vực, xã Đô Thành cho biết thêm. Trước đó, vào năm 2012, khi câu chuyện "nuôi hổ như nuôi lợn" xảy ra tại xã Đô Thành, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc ráo riết, xử lý nhanh, thu giữ nhiều tang vật. Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: "Thông thường, một con hổ ngoài tự nhiên để có trọng lượng hơn 100 kg phải 3-5 năm mới đạt được. Tuy nhiên, những con hổ được người dân nuôi nhốt, cho ăn nhanh nên phát triển rất nhanh và rất nặng. Có những con sẽ đạt từ 2-2,5 tạ là chuyện bình thường". Hiện 17 con hổ nói trên đã được lực lượng chức năng Công an Nghệ An tạm thời chuyển đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra. Ngày 4/8, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã đồng loạt ập vào kiểm tra nhà của 2 hộ gia đình tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành và phát hiện đang nuôi 17 cá thể hổ Đông Dương. Tại hiện trường, công an phát hiện khu vực nuôi nhốt hổ được các gia đình xây thành chuồng trại và thiết kế thành một tầng hầm kín để tránh bị phát hiện. Các chuồng trại được hàn thành các khung sắt, bên ngoài có nhiều lớp cửa sắt ngăn cách. Mỗi khu vực tầng hầm nuôi hổ được thiết kế rộng từ 80-120 m2. Làm việc với cơ quan công an, các chủ cơ sở khai nhận đã bí mật mua những cá thể hổ này khi chúng còn nhỏ từ Lào rồi đưa về Việt Nam. Khi đưa về trót lọt, các chủ cơ sở sẽ nuôi, chăm sóc hổ cho trưởng thành rồi bán. Đây là vụ nuôi nhốt hổ lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An bị công an triệt phá. Nguyễn Duy