Cơn mưa lớn kéo dài 3 giờ, nhiều nơi ở Bình Dương ngập nặng

Chiều tối ngày 16/8, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở Bình Dương như TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An và TP Dĩ An. Đặc biệt, đường ĐT743, phường An Phú và phường Bình Chuẩn, TP Thuận An bị ngập nặng.

Nhiều ô tô và xe máy đã cố gắng băng qua vùng nước ngập, khiến xe bị chết máy và không thể di chuyển.

Đường ĐT743 đoạn ngã tư Miếu Ông Cù, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An ngập sâu ở cả hai bên đường kéo dài gần 1km (Ảnh: Phạm Diện).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực đoạn gần ngã 6 An Phú, hướng từ TP Dĩ An đi TP Tân Uyên, nước ngập hơn nửa bánh xe máy kéo dài khoảng 300m khiến xe máy, ô tô bị chết máy. Một số người dân không dám di chuyển mà phải đứng trên vỉa hè.

Đây là khu vực đường mới được nâng cấp, mở rộng. Được biết, đây là lần đầu khu vực xảy ra tình trạng ngập.

Khu vực ngã 6 An Phú lần đầu tiên bị ngập nặng sau cơn mưa kéo dài (Ảnh: Phạm Diện).

Người dân tại khu vực cho hay, có thể do các miệng cống thoát nước bị rác lấp đầy dẫn đến tình trạng ngập. Đến khoảng 19h30, sau khi cơn mưa ngớt, tình trạng nước ngập rút dần, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực.

Tại khu vực ngã tư Miếu Ông Cù, dù nước đã rút nhưng tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 1km hướng từ Bình Dương về Đồng Nai. Tại đây, do kẹt xe nên nhiều phương tiện xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển và đã xảy ra tai nạn, rất may nạn nhân không bị thương.

Một người đàn ông đi xe máy ngã nhào trước đầu xe tải sau khi chạy trên vỉa hè xuống đường (Ảnh: Phạm Diện).

Ngoài khu vực trên, tại ngã ba chợ Thông Dụng, đoạn giáp ranh giữa TP Thuận An và TP Dĩ An cũng xảy ra tình trạng ngập đến yên xe. Nhiều người chật vật về nhà sau cơn mưa. Tại TP Thủ Dầu Một cũng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Kẹt xe kéo dài hơn 1km tại ngã tư Miếu Ông Cù hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, trong tháng 10/2023 tại Bình Dương cũng đã từng xảy ra ngập nặng sau mưa trên đường Thích Quảng Đức và Hồ Văn Cống (TP Thủ Dầu Một) ảnh hưởng đến đời sống của người dân.