Cổ vật 300 năm tuổi tại đền Bà Chúa Lãng bị đánh cắp

Ngày 4/3, ông Trịnh Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An - cho biết, một cổ vật tại đền Bà Chúa Lãng, thuộc địa bàn xã mới bị mất cắp. "Khu vực đền không có camera an ninh, địa phương đã trình báo với cơ quan công an để xác minh, làm rõ", ông Hưng cho biết thêm.

Bức tượng bà Chúa Lãng có tuổi đời khoảng 300 năm (Ảnh: V.T).

Trước đó, sáng 3/3, thủ đền phát hiện tượng Bà Chúa Lãng không còn trên điện thờ, nghi đã bị kẻ gian lấy cắp trong đêm 2/3. Tượng Bà Chúa Lãng được làm bằng gỗ, cao 60 cm, rộng 30 cm, tuổi đời khoảng 300 năm, có nhiều giá trị về văn hóa và lịch sử.

Theo sử sách, Bà Chúa Lãng (tên thật là Nguyễn Thị Hà, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An), năm 1470 được tiến cung và được vua Lê Thánh Tông phong tước Minh Phi. Sau khi vua Lê Thánh Tông băng hà, Minh Phi Nguyễn Thị Hà do không có con nên đã xin triều đình cho hồi hương và được chuẩn tấu. Những năm tháng sống ở quê, bà đã làm nhiều việc công đức cho quê hương, bao nhiêu của cải, bổng lộc tích góp được đều đưa ra làm từ thiện, xây dựng chùa quán...

Sau khi Minh Phi qua đời, để tưởng nhớ công lao của bà, triều đình cấp đất và tiền xây lăng, lập đền thờ phụng, phong là "Tứ Ý Thánh phi", còn người dân gọi dân dã là Bà Chúa Lãng. Tháng 3/2014, lăng và đền Bà Chúa Lãng được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.