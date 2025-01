Cố tình lái ô tô khi giấy phép hết điểm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1/1, có quy định về hành vi sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) hết điểm.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW và các loại xe tương tự, lỗi không có GPLX, sử dụng GPLX đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa, GPLX không còn hiệu lực, GPLX không phù hợp với loại xe đang điều khiển sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng.

Với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh trên 125cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW, xe mô tô 3 bánh, mức phạt sẽ là 6-8 triệu đồng.

Trong khi đó, số tiền phạt sẽ lên tới 18-20 triệu đồng nếu người vi phạm điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ.

Giấy phép lái xe được "cấp" 12 điểm/năm.

GPLX sẽ được phục hồi đủ 12 điểm trong trường hợp chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ lần bị trừ điểm gần nhất.

Trường hợp GPLX bị trừ hết điểm, người được cấp GPLX phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng CSGT tổ chức theo quy định của Bộ trưởng Công an.

Nếu có kết quả đạt yêu cầu, lái xe mới được phục hồi đủ 12 điểm trong bằng lái.