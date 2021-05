Cô gái gây hoang mang dư luận vì tung danh sách F1 của... năm ngoái

Dân trí Dù không nắm rõ các trường hợp F1 liên quan đến các ca Covid-19 nhưng cô gái trẻ vẫn tung danh sách lên trang Facebook cá nhân gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 14/5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã triệu tập P.T.P. (22 tuổi, ngụ xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin) do đăng bài viết liên quan đến dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội sai sự thật.

Cô gái trẻ làm việc với công an về việc đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/5, P. vào mạng xã hội Facebook và thấy một bài viết có nội dung về ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở Đắk Lắk kèm theo danh sách các trường hợp F1 (ghi rõ thông tin cá nhân).

Ngay sau đó, P. đã sao chép thông tin này lên trang Facebook cá nhân của mình và được cộng đồng mạng chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Việc làm này đã gây hoang mang cho người dân.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng vào cuộc xác định, đây là danh sách cũ các trường hợp F1 tiếp xúc với ca mắc Covid-19 vào tháng 8/2020 tại khu vực đường Hoàng Diệu (phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột), chứ không phải danh sách mới.

Quá trình làm việc, P. đã nhận ra việc làm sai trái của mình và gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thúy Diễm