Có Euro, thức xuyên 2 đêm xét nghiệm Covid-19 cũng... nhẹ nhàng

Ngoài cán bộ y tế, công an, dân quân tự vệ và đội ngũ cán bộ từng thôn xóm đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, rà soát chính xác danh sách người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc phải xếp hàng chờ đợi đến lượt lấy mẫu không thể tránh khỏi những va chạm nho nhỏ và kịp thời được đội ngũ cán bộ thôn xóm, lực lượng an ninh bảo vệ chấn chỉnh ngay sau đó (Ảnh: Hoàng Lam).