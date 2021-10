Có cần mang bằng lái xe khi đã tích hợp vào căn cước công dân gắn chip?

Dân trí Bộ Công an và Bộ GTVT đang phối hợp để tích hợp thông tin trong giấy phép lái xe vào CCCD gắn chip điện tử. Nếu tích hợp như vậy, khi tham gia giao thông, người dân có cần mang theo bằng lái xe?

Liên quan đến việc Bộ Công an và Bộ GTVT đang phối hợp để tích hợp thông tin trong giấy phép lái xe vào thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an).

- Thưa ông, được biết, Bộ Công an và Bộ GTVT đang phối hợp với nhau để tích hợp thông tin giấy phép lái xe vào CCCD gắn chip điện tử, vậy khi người dân tham gia giao thông chỉ cần mang thẻ CCCD hay vẫn phải mang giấy phép lái xe? Nếu vẫn bắt buộc phải mang theo giấy phép lái xe, việc tích hợp này có ý nghĩa gì, mang lại tiện ích gì cho người dân?

- Từ ngày 24/9, Bộ GTVT tiến hành triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an thông qua mã QR và thẻ CCCD phục vụ công tác kiểm soát thông tin phương tiện, người lái xe và người đi cùng. Việc triển khai đã đạt hiệu quả cao, giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa được thông suốt, an toàn và không gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý, Bộ Công an tiếp tục triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip để tích hợp những tiện ích, như: tích hợp thông tin thẻ xanh Covid-19, tiêm chủng, giấy đi đường, giấy phép lái xe, thông tin đăng ký xe…

Căn cứ kết quả triển khai, Bộ Công an sẽ trao đổi với Bộ GTVT để thống nhất sử dụng chung một phần mềm kê khai thông tin về người trên xe và phương tiện trên toàn quốc, thống nhất sử dụng thẻ CCCD đã được tích hợp các thông tin nêu trên dần thay thế cho các giấy tờ có liên quan, trong đó có giấy phép lái xe, bảo đảm thuận lợi cho người dân, hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan chức năng trong việc xác thực công dân.

Trường hợp công dân đã được tích hợp thông tin giấy phép lái xe vào thẻ CCCD gắn chip điện tử thì Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải báo cáo Chính phủ sớm có pháp lý để công dân có thể sử dụng thay cho Giấy phép lái xe khi tham gia giao thông.

- Khi các thông tin như tiêm chủng vắc xin, giấy đi đường, hộ chiếu... được tích hợp vào căn cước công dân gắn chip sẽ mang lại lợi ích cho công dân khi không phải mang nhiều loại giấy tờ đi làm các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn, vậy các cơ quan, đơn vị kiểm tra các thông tin trong căn cước công dân gắn chip bằng cách nào, thưa ông?

- Bộ Công an nghiên cứu, triển khai các ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 và ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân để tích hợp nhiều tiện ích số của công dân trên thẻ CCCD gắn chip điện tử với mục tiêu phát huy nền tảng dữ liệu sẵn có của công dân, tận dụng hạ tầng, nguồn nhân lực đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân nên hoàn toàn miễn phí. Do vậy, Bộ Công an cung cấp các hình thức khác để đọc mã QR trên thẻ CCCD gắn chip điện tử (hoàn toàn miễn phí):

Cụ thể, qua ứng dụng VNEID (chức năng quét mã QR tại điểm quét); Camera hoặc các thiết bị chuyên dụng đọc mã QR kết nối với máy vi tính (sử dụng tài khoản đăng ký tại website http://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn) để đọc mã QR.

- Zalo hay các ứng dụng khác tương tự có được dùng để quét mã QR trên chiếc thẻ CCCD gắn chip điện tử không? Việc dùng ứng dụng zalo để quét mã QR như vậy có đảm bảo tính an toàn về dữ liệu, dữ liệu của công dân có bị các ứng dụng này copy?

- Ứng dụng Zalo hoặc các ứng dụng khác khi đọc mã QR trên thẻ CCCD sẽ đọc và copy được 7 trường thông tin cơ bản của người dân theo quy định. Việc xác định có lộ lọt thông tin hay không là do hành vi đó quyết định. Nếu Zalo hoặc các thiết bị, ứng dụng đọc dữ liệu mà có được sự đồng ý của người dân thì hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Nhưng nếu chưa có sự đồng ý của người dân mà thu thập thì sai quy định của pháp luật. Đối với các trường thông tin được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chip điện tử muốn đọc được dữ liệu thì phải sử dụng ứng dụng VNEID. Do vậy, toàn bộ dữ liệu của người dân được đảm bảo an ninh, an toàn, không bị lộ lọt, đánh cắp.

