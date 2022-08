Có bao che trong vụ chôn chất thải lớn ở Bình Dương?

Ngày 30/8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 8.

Khu vực chôn lấp rác tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Ảnh: A.X.).

Liên quan đến vụ chôn chất thải trái phép lớn ở xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi: Công ty TNHH MTV môi trường Trà Vinh chôn lấp chất thải 4 năm qua nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý không phát hiện được? Trong vụ việc này có sự bao che hay không? Vụ việc đến nay xử lý thế nào?

Ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, đánh giá đây là vụ việc phức tạp. Có hay không việc bao che thì cần phải điều tra làm rõ mới trả lời chính xác.

"Vụ việc này, có thể thấy rằng hành vi gian dối, động cơ mục đích vì lợi ích của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hành vi thủ đoạn tinh vi để qua mặt việc quản lý. Quan điểm của tỉnh không dung túng sai phạm trong lĩnh vực môi trường", ông Dương khẳng định.

Công an kiểm tra khu chôn lấp rác thải (Ảnh: A.X.).

Bà Võ Thanh Vân - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương - cho biết, vụ việc hiện nay do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

"Từ khi phát sinh vụ việc, Sở đã báo cáo về UBND tỉnh. Sau đó lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm. Không có sự bao che gì trong vụ việc này", bà Vân khẳng định.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (Ảnh: A.X.).

Nói về vụ việc, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho rằng nếu Cục Cảnh sát môi trường (C05 - Bộ Công an) không làm thì công an tỉnh cũng sẽ làm.

Trước đó ngày 26/8, C05 phối hợp các đơn vị tổ chức kiểm tra và phát hiện vụ chôn lấp chất thải quy mô lớn tại xã Tân Long. Bãi chôn lấp rác thải thuộc Công ty TNHH MTV môi trường Trà Vinh.

Không chỉ xỉ than, tro bay, rác, khu vực trên còn chứa số lượng lớn vỏ thùng phuy đựng hóa chất, bao bì nhiễm dầu, bông thủy tinh. Những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Trà Vinh để xử lý, nhưng những người liên quan đã chở về khu vực xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương chôn lấp trái phép.

Qua thống kê có tới hơn 20 lao động, 10 xe tải và xe đầu kéo loại lớn làm việc thường xuyên ở bãi chôn lấp trái phép. Mặc dù hiện trường nằm ngay gần UBND xã Tân Long, nhưng họ ngang nhiên hoạt động.

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, lượng chất thải quá nhiều đã tràn xuống gây ô nhiễm cho dòng suối gần đó.

Theo C05, việc chôn lấp trái phép chất thải quy mô lớn của Công ty TNHH MTV môi trường Trà Vinh là vi phạm rất nghiêm trọng về pháp luật bảo vệ môi trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ.