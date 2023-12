Chuyển hồ sơ sai phạm của Khu đô thị An Phú - An Khánh sang cơ quan công an

Thanh tra TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức) do Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà làm chủ đầu tư. Cơ quan thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến dự án này từ thời điểm giao đất đến nay.

Về mặt pháp lý, dự án đã tăng diện tích giao đất làm thay đổi ranh so với quyết định của Thủ tướng năm 1999. Đến năm 2005, Thủ tướng đã cho phép dự án được điều chỉnh diện tích.

Khu đô thị An Phú - An Khánh có diện tích 131ha tại TP Thủ Đức (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về ranh giao đất, chưa được cơ quan chuyên môn đo đạc, tính toán cụ thể để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trong việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000, Kiến trúc sư trưởng thành phố thời điểm đó đã phê duyệt tăng diện tích đất dự án so với quyết định giao đất nhưng chưa xin ý kiến Thủ tướng. Dự án cũng bị chỉ rõ các sai phạm liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà tự thỏa thuận bồi thường với một số trường hợp nhưng chưa phối hợp, cung cấp cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức để kiểm tra, đối chiếu, bổ sung khiến số liệu bị chênh lệch.

Khu biệt thự tại dự án Khu đô thị An Khánh - An Phú (Ảnh: Hải Long).

Trong quãng thời gian triển khai dự án, Sở Xây dựng hồi năm 2008 đã phê duyệt dự án xây 2 chung cư tại đây chưa phù hợp quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cũng có trách nhiệm khi cấp giấy chứng nhận cho một phần diện tích trong dự án khi nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án đã thực hiện mua bán, chuyển nhượng một phần nền đất tại khu C của dự án không đúng mục đích. Trước đó, khu vực này được phê duyệt làm nơi bố trí nền tái định cư và hoán đổi đất nông nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu nền đất để tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Trong thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra đã nhận được 8 đơn thư của người dân liên quan đến chuyển nhượng nền nhà tại dự án của chủ đầu tư này từ năm 1998, 2000.

Từ kết luận của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Giám đốc các Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, thiếu sót, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định mức độ vi phạm để xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trực thuộc liên quan đến sai phạm, thiếu sót được nêu.

Thanh tra TPHCM cần chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.