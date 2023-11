Chuyển công an điều tra vụ cổng chào có dòng chữ "nhà cái đến từ Châu Phi"

Tối 23/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An (Bình Dương), cho biết vụ dòng chữ "nhà cái đến từ Châu Phi" xuất hiện trên cổng chào xã An Sơn đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Như trước đó Dân trí đưa tin, chiều tối 20/11, nhiều người dân sống bên cổng chào xã An Sơn phát hiện trên bảng điện tử bất ngờ có dòng chữ "Nhà cái đến từ Châu Phi", nội dung này khác so với thông tin tuyên truyền trước đó về các ngày lễ, sự kiện quan trọng của xã, thành phố.

Cổng chào xã An Sơn xuất hiện dòng chữ "nhà cái đến từ Châu Phi" (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi dòng chữ lạ lại xuất hiện trên bảng điện tử. Nội dung lạ xuất hiện ở cổng chào xã An Sơn thường bắt gặp ở các trang mạng giới thiệu về cá độ bóng đá.

Ông Hà Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Sơn (TP Thuận An, Bình Dương), cho biết dòng chữ "nhà cái đến từ Châu Phi" xuất hiện trên cổng chào ở xã vào chiều 20/11, có thể do bo mạch trên cổng chào bị chạm dẫn đến sự cố trên.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã xuống hiện trường để xử lý, tắt bảng điện tử. Chiều qua (21/11), cổng chào đã được sửa chữa. Hôm nay, bảng điện tử đã hoạt động trở lại bình thường", ông Tuấn chia sẻ.

Nội dung lạ xuất hiện ở cổng chào xã An Sơn thường bắt gặp ở các trang mạng giới thiệu về cá độ bóng đá.