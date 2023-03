Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), tối 4/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật "75 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác".

Chương trình do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì, phối hợp Cục Công tác đảng và công tác chính trị xây dựng chương trình, với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Nhà hát Công an nhân dân.

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Phong Sơn).

Chương trình gồm 17 tác phẩm được các nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ Viện Âm nhạc Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dàn dựng công phu, bài bản, nhằm đem lời ca tiếng hát thay lời tri ân, thể hiện sự biết ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm tới lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Đặc biệt, buổi biểu diễn còn nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ lão thành, các liệt sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh, hàng trăm thương binh, bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập tự do, hòa bình thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Đồng thời, chương trình hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi đến cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ (thứ 2 từ trái qua) cùng các đại biểu tặng hoa đại diện các đơn vị và nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Phong Sơn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cho biết: Chủ đề xuyên suốt của chương trình là thể hiện tình cảm, sự biết ơn của lực lượng Công an nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu.

"Qua chương trình nghệ thuật này cũng là lời hứa quyết tâm thực hiện có hiệu quả các lời dạy của Bác, thể hiện sự thân thiết, gần gũi, gắn bó của lực lượng Công an nhân dân với quần chúng nhân dân và du khách quốc tế", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh nói.