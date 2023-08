Chung cư ở TPHCM khẳng định không thu tiền phạt tài xế ô tô bị khóa bánh

Ngày 14/8, Ban quản trị (BQT) chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) lên tiếng đề nghị đính chính nội dung trong văn bản của UBND phường, về sự việc ô tô bị khóa bánh như Dân trí đưa tin.

"Việc UBND phường phản ánh bảo vệ chung cư có hành vi thu tiền của tài xế ô tô bị khóa bánh là không đúng", BQT chung cư trên khẳng định.

Ban quản trị: "Làm đúng thẩm quyền"

Trước đó, ngày 9/8, UBND phường Thảo Điền đã có văn bản thông báo về kết quả giải quyết trường hợp khóa bánh xe tại chung cư trên địa bàn phường.

Văn bản nêu nội dung phản ánh sự việc mà UBND phường nhận được: bảo vệ chung cư Masteri Thảo Điền khóa bánh ô tô của khách và cư dân. Sau khi khách, cư dân đóng tiền phạt thì bảo vệ mới tháo khóa mở bánh xe.

Ô tô không đậu ở ô quy định bị khóa bánh hôm 31/7 tại chung cư Masteri Thảo Điền (Ảnh: BQT cung cấp).

UBND phường Thảo Điền cho biết, căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 của Quốc hội và Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thì ban quản trị, ban quản lý chung cư không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trường hợp nói trên.

Để hạn chế trường hợp cự cãi, gây mất trật tự có thể xảy ra từ các chủ xe, tài xế bị khóa bánh xe, UBND phường đưa ra quyết định đến BQT, BQL các chung cư trên địa bàn nói chung và Masteri Thảo Điền nói riêng.

Theo đó, BQT, BQL cần quán triệt, chỉ đạo lực lượng bảo vệ không được tự ý khóa bánh xe của cư dân hay khách vãng lai, đồng thời không được yêu cầu tài xế đóng tiền phạt đối với ô tô bị khóa bánh. Nếu có bất cứ trường hợp gây rối trật tự an ninh, bộ phận bảo vệ phải thông báo ngay cho công an địa phương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tấn Bảo, Trưởng BQT chung cư Masteri Thảo Điền, cũng đồng ý nội dung "BQT không có thẩm quyền xử phạt, không được thu phí đậu xe ở đường nội khu".

Bên cạnh đó, BQT đã nhiều lần khẳng định, việc xử lý xe vi phạm trong khu vực hiện nay do Masteri Thảo Điền quản lý là đúng theo quy định của cụm chung cư đã được cư dân thống nhất, đồng thuận và ủy quyền quản lý của chủ đầu tư.

"Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ xử phạt hay thu phí như nội dung văn bản phường nêu", Trưởng BQT phản hồi.

Theo giải thích của BQT, việc khóa bánh xe vi phạm đậu không đúng ở chung cư Masteri Thảo Điền chỉ dừng lại ở mức lập biên bản, nhằm mục đích nhắc nhở, tuyên truyền và cam kết tài xế không tái phạm.

Ô tô đậu sai gây hậu quả nghiêm trọng, ai chịu trách nhiệm?

Trong văn bản phản hồi, đề nghị đính chính nội dung của BQT Masteri Thảo Điền gửi UBND phường Thảo Điền cũng đề cập vấn đề: đơn vị nào có trách nhiệm quản lý vận hành các đường nội khu chung cư này.

Ông Nguyễn Tấn Bảo từng chia sẻ với phóng viên về "cái khó" khi phải áp dụng hình thức khóa bánh xe, nhằm mục đích hạn chế mất trật tự an toàn giao thông trong khu chung cư hơn 10.000 cư dân.

Cụm chung cư Masteri Thảo Điền (Ảnh: BQT cung cấp).

Trường hợp phát hiện xe dừng, đỗ gây mất trật tự an ninh như chắn lối đi của người đi bộ, xe lăn, xe đẩy em bé, cản trở phương tiện khác tại các đường giao nhau, khúc cua, xe cứu hỏa hay cứu thương không vào kịp thời... thì cư dân phải làm gì?

"BQT nhiều lần gửi văn bản đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị quản lý chung cư trong việc giải quyết các vấn đề này, tuy nhiên, chưa nhận được phản hồi thỏa đáng", Trưởng BQT trình bày.

BQT còn đặt vấn đề với chính quyền địa phương, đề nghị UBND phường Thảo Điền làm rõ về trách nhiệm quản lý, vận hành đối với các tuyến đường nội khu, công trình phục vụ người sử dụng nhà chung cư đang phải chờ bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Ngoài ra, BQT Masteri Thảo Điền cam kết, trong thời gian chờ UBND phường phản hồi, nếu có trường hợp xe dừng, đỗ gây mất an ninh, an toàn, trật tự nội khu, đơn vị quản lý chung cư sẽ cô lập, giữ nguyên hiện trường, thông báo công an phường đến lập biên bản sự việc và xử lý, theo chỉ đạo của UBND phường Thảo Điền.

Vị trí chung cư Masteri Thảo Điền. Hiện đường nội khu cụm chung cư gồm các tuyến D1, D1A, D2, D4, D10. (Ảnh: Google Maps).

Sau các bài của Dân trí phản ánh sự việc trên, nhiều độc giả bày tỏ quan điểm ủng hộ khóa bánh xe đậu sai trong nội khu chung cư.

"Luật sư cứ bảo dùng "biện pháp khác" nhưng biện pháp gì thì không nói. Dân cư nội bộ còn chưa đủ chỗ đậu ô tô nữa mà người ngoài đòi vào đậu. Muốn khởi kiện thì ai có tiền cũng gửi đơn kiện, quan trọng là tòa xử sao", một độc giả bình luận.

"Tôi nghĩ việc khóa bánh xe đối với xe không đậu xe đúng nơi quy định trong nội khu là nên làm. Ai cũng dựa vào cái lý cá nhân của mình thì làm gì còn trật tự trong nội khu đô thị văn minh hiện đại. Khu đô thị có chỗ đỗ xe, có chỉ dẫn thì nên tuân thủ", độc giả khác nêu ý kiến.

Trên mạng xã hội, một tài khoản cũng kể trường hợp tại khu đô thị Ecopark (Hà Nội) ô tô, xe máy đỗ sai quy định trong đường nội khu, cũng bị an ninh khóa xe, lập biên bản phạt.

"Có như vậy mới răn đe được những tài xế vô ý thức. Trông chờ ý thức của những người không có ý thức thì không giải quyết được, suốt ngày tắc đường và làm ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường sống của cụm dân cư", người này nói.