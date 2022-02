Chưa ghi nhận dấu vết bất thường trên thi thể nam sinh mất tích

Trưa 15/2, Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) bị mất tích bí ẩn tại TPHCM, thi thể vừa được phát hiện trên sông Sài Gòn, thuộc phường 13, quận Bình Thạnh.

"Trên người nam sinh viên không có dấu hiệu bị thương tích, tài sản không bị mất nên cơ quan chức năng phải khám nghiệm tử thi, giám định pháp y để xác định đây có phải là án mạng hay không. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để làm rõ" - một cán bộ điều tra cho hay.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác (Ảnh: H.T.).

Do nạn nhân chết dưới nước và trên người không bị đâm chém nên Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM tiến hành các thủ tục để xác định đây có phải là án mạng hay không.

Theo ghi nhận của PV Dân trí lúc 11h trưa 15/2, thi thể nạn nhân vẫn nằm ở mép sông Sài Gòn, gần mố cầu Bình Lợi, thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM. Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bọc thi thể nạn nhân lại, chờ đưa lên xe chuyên dụng của cảnh sát.

Đến 11h45, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng chuyển khỏi hiện trường.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 15/2, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn (thuộc phường 13, quận Bình Thạnh) nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Hiện trường vụ việc nhìn từ bên ngoài (Ảnh: Hoàng Giang).

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nam thanh niên giống với em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân nạn nhân đến phối hợp, xử lý.

Sau hơn 4 giờ khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan và thông qua dấu hiệu từ túi xách, áo quần trên cơ thể nam thanh niên, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam sinh viên mất tích.

Trước đó, ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách từ huyện Tây Sơn vào TPHCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Đến khoảng 5h ngày 12/2, Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định, chị họ của Nghĩa) đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để đón nhưng không liên lạc được.

Theo hình ảnh camera, Nghĩa được một người đàn ông xe ôm chở đi. Lo lắng sự an toàn của Nghĩa, chị Nhung đến công an trình báo để được hỗ trợ.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã mời tài xế xe ôm lên lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.