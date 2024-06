Chưa đủ căn cứ xác định tội phạm trong vụ cấp cùng lúc 4 biển số "siêu đẹp"

Chiều 4/6, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đến nay đã hết thời hạn điều tra vụ 4 biển số xe đẹp được Công an huyện Cao Lãnh cấp cùng một lúc. Vụ việc đang bị đình chỉ điều tra.

Thượng tá Trần Trung Quốc thông tin về vụ việc (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Ban giám đốc rất quan tâm vụ việc, quan điểm là xử lý đúng quy định, không có vùng cấm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra chưa có đủ căn cứ xác định vụ việc có tội phạm hay không.

Do thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm đã hết, nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm. Khi có căn cứ sẽ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định", ông Quốc nói.

Trước đó, cùng ngày 8/3/2023, Công an huyện Cao Lãnh đã cấp 4 biển số xe "siêu đẹp" là 66F1 999.96; 66F1 999.79; 66F1 999.98; 66F1 999.99.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đoàn công tác đến Công an huyện Cao Lãnh để xác minh. Đến tháng 7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp được giao điều tra vụ việc.