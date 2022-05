Chủ tịch Vĩnh Phúc lý giải vì sao TP Vĩnh Yên ngập sâu, đường phố tê liệt

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trận mưa to kéo dài trên địa bàn đã khiến nhiều khu vực ngập lụt. Trong đó, tổng lượng mưa lớn nhất là huyện Tam Đảo với 321mm, thành phố Vĩnh Yên 268mm, Tam Dương trên 249mm.

Ở thành phố Vĩnh Yên, nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, dù trước mùa mưa bão địa phương này đã chủ động nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, các tuyến cống có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều tuyến phố ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc).

Lãnh đạo thành phố đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập úng, phân làn hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông. 100% quân số thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã ra quân làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển tránh các điểm ngập úng sâu như: Ngã 5 Trần Phú giao với đường Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên; khu vực đường Mê Linh, đoạn đi qua Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8801S; khu vực ngã 5 đường Mê Linh, đoạn giao với đường Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân và Lý Nam Đế; khu vực ngã tư đường Mê Linh giao với đường Tôn Đức Thắng, cổng trụ sở Công an tỉnh và siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc…

Dự báo mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 24/5, mực nước ở các sông, hồ dâng cao nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

Theo thống kê sơ bộ, lượng mưa ở thành phố Vĩnh Yên những ngày qua vào khoảng 268mm.

Sau khi kiểm tra tình hình mưa ngập ở Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhìn nhận, cứ sau mỗi trận mưa lớn thì thành phố lại ngập úng cục bộ, nhiều tuyến đường, tuyến phố bị ngập sâu, trong khi mực nước ở các hồ, đầm chứa nước trên địa bàn vẫn thấp.

Ông Lê Duy Thành chỉ rõ nguyên nhân là việc đấu nối, tiêu thoát nước của thành phố Vĩnh Yên chưa tốt. Vì vậy, trước mắt các đơn vị cần tăng cường hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, khơi thông, nạo vét các cống tiêu thoát nước. Về lâu dài phải có giải pháp căn cơ, tổng thể để giải quyết vấn đề ngập úng của thành phố; cần thiết xây dựng Đề án tiêu thoát nước của thành phố Vĩnh Yên với phương châm bảo đảm an toàn và xử lý tổng thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành kiểm tra các điểm úng ngập ở TP Vĩnh Yên (Ảnh: Văn Hải).

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị các huyện, thành phố rà soát tất cả các điểm ngập úng để đánh giá, so sánh, đánh dấu mốc ngập úng để tham gia đóng góp vào quy hoạch tỉnh. Các sở, ngành, địa phương khi triển khai dự án phải thật sự liên thông, đấu nối với nhau bảo đảm tiêu thoát nước…

Đường lên Tam Đảo bị sạt lở

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày qua đã khiến tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo xảy ra hiện tượng sạt lở tại Km14 và Km21. Cơ quan công an đã đề nghị người dân có lộ trình đi qua khu vực này chú ý an toàn, phối hợp cùng lực lượng chức năng để sớm khắc phục sự cố xảy ra.

Được biết, nhiều xã trên địa bàn huyện Tam Đảo bị ngập sâu. Một số đoạn đường bị sạt lở, nước tràn vào cả trong nhà dân, đặc biệt là thị trấn Đại Đình, Hợp Châu, các xã Minh Quang, Hồ Sơn ...

Đường lên thị trấn Tam Đảo bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: CAVP).

Công an huyện Tam Đảo đã huy động lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, ngăn ngừa kịp thời người dân không đi vào các đoạn đường nguy hiểm. Đặc biệt đã tổ chức lực lượng đến từng nhà dân bị ngập nước để di chuyển người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.