Chủ tịch TPHCM: Vụ 2 bé gái bị bắt cóc là câu hỏi về an ninh trật tự

Sáng 9/4, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, dự và phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1. Sự kiện nhằm đánh giá tình hình quý I, đưa ra các giải pháp cho thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, về tình hình an ninh trật tự, quận 1 đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt vừa qua, Công an quận 1 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ địa phương kịp thời truy xét, giải cứu an toàn 2 cháu bé giao về cho gia đình, bắt nghi phạm gây án.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta thêm các câu hỏi về các chuyển biến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Cần có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho quận 1 với tư cách là trung tâm của TPHCM", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM quán triệt, đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề.

"Khi chuyển biến khó lường, khó dự báo thì cần có năng lực phản ứng nhanh, xử lý nhanh, hiệu quả. Không chỉ lực lượng công an, quân sự, các lực lượng cần phối hợp đồng bộ, phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này", Chủ tịch UBND TPHCM quán triệt.

Công an đã trao trả 2 bé gái bị bắt cóc cho người mẹ vào chiều 8/4 (Ảnh: Lê Trai).

Tối 3/4, chị Chi cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng. Khi đến đường Đồng Khởi, chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m.

Sau khi quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu. "Lúc đó, tôi có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu", chị Chi bật khóc.

Thời điểm thất lạc, bé lớn 7 tuổi mặc đồ màu đen, bé nhỏ 3 tuổi mặc đồ đỏ chấm bi.

Ngày 8/4, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện 2 bé gái được một người phụ nữ tên Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi) dẫn về căn hộ chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) nên ập vào bắt giữ. Hai bé được công an bàn giao lại gia đình vào chiều cùng ngày.