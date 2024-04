Manh mối giúp cảnh sát phá vụ án 2 bé gái bị bắt cóc ở TPHCM

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) đang phối hợp với Công an quận 1 lấy lời khai Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ căn hộ cao cấp phường 22, quận Bình Thạnh) để điều tra về việc bắt cóc 2 bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nữ nghi phạm khai gì về việc bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Manh mối mong manh

Theo Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02), khi tiếp nhận thông tin vụ 2 bé gái mất tích, lực lượng làm nhiệm vụ đã rà soát toàn bộ camera, lấy lời khai những người liên quan.

"Thời điểm đó, manh mối về vụ việc rất ít. Chúng tôi chỉ tiếp nhận được một thông tin là có người phụ nữ dẫn theo 2 đứa trẻ đi. Các cán bộ, chiến sĩ triển khai theo manh mối này, để thu thập các thông tin về người lạ mặt và 2 cháu bé", Trung tá Dũng nói.

Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi khi bị bắt (Ảnh: Thuận Thiên).

Có manh mối trên nhưng Trung tá Dũng nhận định việc truy tìm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Nghi phạm tuy là con gái, mới 21 tuổi, nhưng rất thủ đoạn.

Cụ thể, Nhật Vi không đưa liền 2 cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Thay vào đó, nghi phạm đưa các bé đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở quận 1 rồi đến quận 8. Tại đây, nghi phạm mới bắt xe công nghệ, đưa 2 bé gái về chung cư.

Sau 42 giờ truy xét, thu thập tài liệu, Công an TPHCM đã xác định được chung cư nơi Nhật Vi giữ 2 cháu bé. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân, công an không vội vàng giải cứu.

Lực lượng chức năng sau đó sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra căn hộ và khống chế nghi phạm, giải cứu thành công các nạn nhân.

Hạnh phúc vỡ òa

Theo Trung tá Trần Quốc Dũng, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM, hơn 200 cảnh sát thuộc Công an quận 1, Phòng PC02 đã nỗ lực suốt 42 giờ để phá vụ án, giải cứu thành công 2 cháu bé an toàn, khỏe mạnh.

"Thời điểm chúng tôi ập vào căn hộ phát hiện 2 cháu bé ôm nhau, hoảng sợ. Khi thấy cán bộ cảnh sát, các cháu nở nét mặt nhẹ nhõm. Lúc này, chúng tôi mới vỡ òa hạnh phúc", Trung tá Dũng nói.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an quận 1, Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 và Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, đã bàn giao 2 bé cho chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, mẹ nạn nhân) trong sự vỡ òa, hạnh phúc của nhiều người có mặt.

"Tôi không ngờ con mình bị bắt cóc. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu", chị Chi chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho rằng các bé chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân. Do đó, gia đình cần hướng dẫn cho con các kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc.

Ngoài ra khi xảy ra vụ việc, phụ huynh cần trình báo cơ quan chức năng sớm nhất có thể để hỗ trợ cho cơ quan chức năng nhanh chóng tìm thấy trẻ.