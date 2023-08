Chủ tịch TPHCM: Kế hoạch phát triển không gian ngầm cần có trong tháng 9

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, về các đề án, phương án chỉnh trang khu vực trung tâm thành phố. Trong đó, lãnh đạo TPHCM đã đưa ra hướng quy hoạch 2 bên bờ sông Sài Gòn phía Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) và đoạn từ cầu Ba Son đến hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Người đứng đầu chính quyền TPHCM giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo, chỉnh trang khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Việc chỉnh trang cần đảm bảo tương quan về kiến trúc cảnh quan giữa quảng trường công viên bờ sông của Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Công viên Bến Bạch Đằng.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu quảng trường công viên bờ sông của Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Công viên Bến Bạch Đằng cần có sự tương quan (Ảnh: Hải Long).

Các bên liên quan cần hoàn thiện phần việc này trước ngày 10/9.

Đồng thời, trong tháng 9, tổ công tác cần đầu tư nghiên cứu phát triển không gian đô thị khu vực trung tâm thành phố, định hướng phát triển giao thông, bến đậu xe, trung tâm thương mại ngầm, không gian ngầm cần đề xuất kế hoạch và hình thức kêu gọi đầu tư xây dựng không gian trên mặt đất, không gian ngầm tại Công viên Bến Bạch Đằng, trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, công viên 23/9, Chợ Bến Thành.

Về việc cải tạo cảnh quan khu vực Chợ Bến Thành, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất di dời các cửa hàng xăng dầu hiện hữu không đảm bảo an toàn, không phù hợp quy hoạch. Sở Giao thông Vận tải cần chọn phương án tổ chức tối ưu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để triển khai trước tháng 12 năm nay.

Đối với quy hoạch khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu thêm ý kiến xây dựng kè, bố trí các bến thủy để đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, không tích tụ rác. Định hướng quy hoạch vị trí, phạm vi, quy mô, chức năng các bến thủy dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn cần được đề xuất UBND TPHCM trước ngày 10/9.