Chủ tịch TP Vĩnh Yên chỉ đạo xử lý các vi phạm kỷ luật công vụ

Ông Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa chỉ đạo Trưởng phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan 4 vụ việc vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, văn hóa công vụ xảy ra tại các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các đơn vị này phải khẩn trương yêu cầu cá nhân có liên quan 4 vụ việc trên viết bản tường trình, gửi Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, Phòng Nội vụ.

Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên Nguyễn Việt Phương (Ảnh: Hà Thảo).

Chủ tịch TP Vĩnh Yên cũng giao Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, đề xuất có văn bản chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương công tác và văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau vụ việc nêu trên.

Về kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua ở TP Vĩnh Yên, ông Nguyễn Việt Phương giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường rà soát cụ thể từng trường hợp dự kiến tổ chức cưỡng chế.

Tham mưu, đề xuất UBND TP Vĩnh Yên báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước khi thực hiện.

Hàng chục biệt thự xây dựng trái phép tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên gây bức xúc dư luận địa phương suốt thời gian dài (Ảnh: Nhân Dân).

Phòng Tư pháp phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, đảm bảo tất cả các trường hợp đưa ra cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm phải có đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an TP Vĩnh Yên được giao tăng cường công tác thăm nắm, nắm chắc tình hình tại cơ sở, chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các cuộc cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm.