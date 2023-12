Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam: Mức độ an ninh cao nhất, đặc biệt nhất

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày. Sự kiện kết thúc hôm 13/12 với nhiều kết quả quan trọng, trong đó có 36 văn bản hợp tác được ký kết và Việt Nam - Trung Quốc ra tuyên bố chung.

"Chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Góp phần quan trọng trong sự thành công của chuyến thăm trên không thể không nhắc tới vai trò của lực lượng bảo an, cụ thể là các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

Đảm bảo an ninh, an toàn ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, do tính chất đặc biệt quan trọng của chuyến thăm; lịch trình hoạt động dày đặc với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao 2 nước cùng số lượng thành viên của đoàn rất lớn, đã đặt ra nhiều khó khăn, áp lực cho công tác bảo vệ.

Với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất, ngay sau khi nhận thông tin về chuyến thăm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như Ban Đối ngoại Trung ương, Cục Hàng không Việt Nam; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... để nắm thông tin, chương trình, tình hình và các vấn đề liên quan chuyến thăm.

Từ đó, Bộ Tư lệnh phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời mọi âm mưu đe dọa an ninh, an toàn cho Đoàn; đảm bảo các yêu cầu về nghi lễ đối ngoại theo quy định; xác định rõ khu vực trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án bảo vệ đảm bảo hiệu quả và sát với thực tế…

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh kỷ niệm với lực lượng Cảnh vệ Việt Nam trước khi lên máy bay về nước (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham dự và chủ trì tổ chức 8 cuộc làm việc với đoàn tiền trạm An ninh Trung Quốc để thống nhất các biện pháp công tác bảo vệ.

Theo Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, tại các cuộc làm việc, phía an ninh Trung Quốc đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi rất cao trong công tác bảo vệ.

"Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khéo léo phúc đáp những thắc mắc, kiến nghị của cơ quan an ninh nước bạn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân, dựa trên nguyên tắc: Mọi hoạt động của Cảnh vệ Trung Quốc phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam; lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và các đơn vị của Bộ Công an chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân cũng như các đối tượng cảnh vệ khác trong suốt thời gian đoàn hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, 2 bên cũng thống nhất một số biện pháp linh hoạt để đáp lại việc Trung Quốc đón tiếp trọng thị các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong những năm qua", Trung tướng Trần Hải Quân chia sẻ.

Phối hợp chặt chẽ với công an, quân đội

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn của chuyến thăm có sự tham gia của rất nhiều lực lượng, cũng như nhiều nhiệm vụ đặc biệt.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp với công an các đơn vị, Công an thành phố Hà Nội tổ chức và tham gia khảo sát địa điểm lưu trú, các địa điểm hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn; xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật hiện đại, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và từng cá nhân cán bộ chiến sĩ tham gia phương án bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn Đoàn với "mức độ cao nhất".

Lực lượng an ninh kiểm tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ buổi giao lưu của Phu nhân Bành Lệ Viên với sinh viên (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an, quân đội diễn tập phương án di chuyển và bảo đảm an ninh, an toàn mọi hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

Đặc biệt, đích thân các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách từng phương án bảo vệ, trực tiếp có mặt tại địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch, phương án đã được phê duyệt.

Thượng tá Nguyễn Thế Khoa, Phó Trưởng phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cho biết lãnh đạo đơn vị đã quán triệt yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia phương án bảo vệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, bám sát đoàn, nắm chắc kế hoạch hoạt động, lộ trình di chuyển của đối tượng cảnh vệ để nhanh chóng triển khai đội hình phương tiện bảo vệ.

Hai sĩ quan bảo vệ tiếp cận được lựa chọn

Là đơn vị chủ công của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo cấp cao, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, cũng như lãnh đạo Bộ Tư lệnh đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn sĩ quan bảo vệ tiếp cận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân.

Trực tiếp tham gia bảo vệ nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm làm việc với an ninh Trung Quốc, Thượng tá Hoàng Văn Tú được lãnh đạo đơn vị tin tưởng, lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

"Khi chứng kiến tác phong làm việc chuyên nghiệp, chặt chẽ của sĩ quan bảo vệ tiếp cận sau 2 hoạt động đón Đoàn tại sân bay và Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, an ninh nước bạn đã thực sự tin tưởng và cởi mở hơn", Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho hay.

Thượng tá Hoàng Văn Tú (ngoài cùng bên phải) thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Trong khi đó, với kinh nghiệm bảo vệ Phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên trong chuyến thăm Việt Nam năm 2015, Thiếu tá Đặng Hồng Nhung (cán bộ Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng) là sự lựa chọn số một để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận Phu nhân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp cận lần này, bên cạnh những thuận lợi, Thiếu tá Đặng Hồng Nhung không tránh khỏi những áp lực do chính mình đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ lần 2.

Nữ sĩ quan cảnh vệ đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu sâu về văn hóa, phong tục tập quán, nhất là những thành tựu, những thay đổi tích cực trên các mặt của đời sống, xã hội Việt Nam kể từ lần đầu tiên Phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên sang thăm Việt Nam năm 2015.

Việc chuẩn bị này giúp Thiếu tá Nhung tự tin chia sẻ với phu nhân về sự chuyển mình của đất nước Việt Nam trong suốt 8 năm qua.

"Công tác phối hợp an ninh lần này rất tốt. Mọi thứ đều rất chỉnh chu, chính xác nhưng rất tự nhiên và thoải mái. Trước khi lên chuyên cơ về nước, Phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên xúc động nói: "Cảm ơn các đồng chí rất nhiều, các đồng chí đã rất vất vả. Sự nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, chính xác và tỉ mỉ của các đồng chí trong từng chi tiết nghiệp vụ khiến chúng tôi rất hài lòng"", Thiếu tá Đặng Hồng Nhung tâm sự.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp.

Trước khi kết thúc hoạt động ngoại giao cuối cùng của chuyến thăm để di chuyển ra sân bay về nước, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhận được thông tin từ lực lượng an ninh nước bạn rằng Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ tại sân bay.

"Điều này cho thấy sự tin tưởng, cũng như những tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình dành cho cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Phu nhân không chỉ thành công trên phương diện ngoại giao mà còn thành công trên phương diện công tác đảm bảo an ninh, an toàn; tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam; để lại hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế", Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chia sẻ.