Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại KCN hiện đại nhất Nghệ An

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo KCN Vsip Nghệ An.

Chiều 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Khu công nghiệp (KCN) Vsip Nghệ An. Cùng đi có ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Khu công nghiệp Vsip Nghệ An

KCN Vsip được xây dựng tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) từ năm 2015, có tổng diện tích 750ha, trong đó khu công nghiệp 370ha, khu đô thị và dịch vụ 380ha. Đây là khu công nghiệp hiện đại bậc nhất của địa phương này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn CKN Vsip Nghệ An sớm trở thành KCN hiện đại, nổi tiếng của Việt Nam tại khu vực miền Trung.

Tính đến tháng 8/2022, KCN Vsip Nghệ An đã thu hút 33 nhà đầu tư với 36 dự án, trong đó 42% dự án thuộc ngành điện, điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Hiện có 15 dự án đầu tư nước ngoài FDI, tổng vốn đăng ký 523,56 triệu USD, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thụy Điển; diện tích đất cho thuê hơn 212 ha/263,23 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 80%.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Hải - Phó Chủ tịch Vsip Group cho biết, thời điểm này 22 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho hơn 14.000 lao động địa phương. Tổng vốn đầu tư trong khu công nghiệp là hơn 750 triệu USD, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 4.600 tỷ đồng.

Chủ tịch nước trao 100 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ khó khăn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư là liên doanh Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tổng Công ty Becamex IDC.

Nhắc lại chuyến thăm vào năm 2016, Chủ tịch nước cho biết, từ một khu vực đồng ruộng mênh mông thì nay KCN Vsip Nghệ An đã định hình và phát triển khá rõ nét; kêu gọi được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Vsip Nghệ An đã thu hút được một số tập đoàn sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị thông minh từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào. Điều này cho thấy, tỉnh Nghệ An và KCN Vsip đang đi đúng hướng.

Chủ tịch nước trao 15 suất quà tới gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước đề nghị Vsip Group cố gắng hơn nữa, thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt là chuyển hướng đầu tư về công nghệ để tăng giá trị kinh tế; phát triển bền vững, đóng góp thêm nhiều giá trị cho tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung, phấn đấu trở thành một trong những khu công nghiệp nổi tiếng của Việt Nam ở khu vực miền Trung.

Ông Huỳnh Quang Hải - Phó Chủ tịch Vsip Group đón nhận món quà từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà tới 15 hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên - quê hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; đồng thời trao tặng 100 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.