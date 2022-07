Thủ tướng: Sự phát triển của Nghệ An chưa xứng tầm

Chiều 24/7, tiếp tục chương trình làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (Ảnh: T.D).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng và các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An đã chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Trong đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, có một số điểm sáng đáng ghi nhận về: Tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, xuất khẩu và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, công tác quy hoạch, quản lý đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng khẳng định: Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống cách mạng hào hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một niềm tự hào, một nguồn lực lớn lao. Thế mạnh riêng về nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông đồng bộ… cũng là điều kiện thuận lợi để Nghệ An có sức cạnh tranh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, sự phát triển của Nghệ An vẫn chưa xứng tầm do chưa khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; hạ tầng chiến lược vẫn còn những bất cập (Ảnh: T.D).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của lãnh đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An do đã đạt được những thành tựu quan trọng trong những năm qua.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, sự phát triển của Nghệ An vẫn chưa xứng tầm do chưa khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; hạ tầng chiến lược vẫn còn những bất cập. Để khắc phục điểm cốt lõi này, tỉnh không thể lãng phí nguồn lực, không đầu tư dàn trải.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ một số tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An. Theo đó, Nghệ An được ví như một Việt Nam thu nhỏ có vị trí chiến lược, nhiều tiềm năng, lợi thế với biển, rừng, biên giới, hệ thống giao thông đầy đủ, kết nối quốc tế.

Ông Thái Thanh Quý (đứng), Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh với Thủ tướng (Ảnh: T.D).

Vị trí địa lý tạo cho Nghệ An có vai trò quan trọng trong mối giao lưu kinh tế - xã hội Bắc - Nam, xây dựng và phát triển kinh tế biển, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế. Nghệ An có diện tích đất đai rộng lớn, là tiềm năng để phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản trên quy mô lớn, tập trung.

Theo Thủ tướng, Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống văn hóa, thể thao thành tích cao; người dân cần cù lao động, có truyền thống hiếu học, hiện có 6 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, rất thuận lợi cho công tác đào tạo nghề, nhân lực chất lượng cao...

Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới Nghệ An phải xác định rõ, sát, đúng thời cơ, khó khăn, thách thức để không bị động, bất ngờ. Tiếp tục đào sâu, suy nghĩ để thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (X.H).

Nói về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống suy thoái, giữ tăng trưởng; ưu tiên tiếp theo là thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy nhanh tỷ lệ tiêm vaccine các mũi theo quy định; trong quý III, Nghệ An phải hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh.

Bản quy hoạch tỉnh phải có tư duy đổi mới, phát huy tối đa lợi thế, yếu tố cạnh tranh và hóa giải các hạn chế, bất lợi của tỉnh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng…

Thủ tướng cho biết, Nghệ An có 3 đột phá về hạ tầng chiến lược, phải làm bằng được và phải hoàn thành vào cuối năm 2022. Đó là quy hoạch nâng cấp, mở rộng sân bay Vinh; đầu tư cảng biển nước sâu; đường cao tốc từ Vinh - Nam Đàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Ảnh: X.H).

Đối với một số kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng làm rõ các nội dung, giải pháp, lộ trình thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan phối hợp cùng địa phương giải quyết. Thủ tướng mong rằng, Nghệ An sẽ phấn đấu phát triển đạt được kết quả có thể vượt cao hơn nữa mong muốn của Bác Hồ đối với quê hương.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu.

Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 phát huy truyền thống vùng đất anh hùng, địa linh nhân kiệt, nhiều hy sinh mất mát để xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập…