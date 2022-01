Chủ tịch nước dự lễ khởi công dự án hơn 2.000 tỷ đồng tại An Giang

Sáng 18/1, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với UBND tỉnh An Giang, TP Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Đây là công trình hạ tầng giao thông đầu tiên của Bộ GTVT được khởi công trong năm 2022.

Đến dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các nguyên lãnh đạo Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các tỉnh An Giang, TP Cần Thơ và Đồng Tháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khởi công dự án kết nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên tỉnh An Giang vào sáng 18/1 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đoạn quốc lộ 91 đi qua trung tâm TP Long Xuyên theo đánh giá hiện nay đã quá tải do có lưu lượng xe tải lớn lưu thông hàng ngày, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và không còn đủ năng lực đáp ứng lưu lượng xe qua lại. Do đó việc xây dựng tuyến tránh là cấp bách, cần thiết đảm bảo tính liên tục của quốc lộ 91 hiện nay như định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên nằm trong tổng thể quy mô chung của Dự án Kết nối đồng bằng Mêkông. Dự án đi qua địa phận huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) và thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), bao gồm việc xây dựng mới 15,3 km chính tuyến và nâng cấp cải tạo khoảng 2 km Quốc lộ 80.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án giao thông có vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Hành).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 2.100 tỷ đồng (tương đương 90,11 triệu USD), được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Đây là công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h; riêng đoạn cải tạo nâng cấp Quốc lộ 80 hiện hữu, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h; quy mô mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên là dự án trọng điểm của ngành Giao thông vận tải. Vì vậy, trong công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, Bộ GTVT đã xây dựng các tiêu chí chuẩn mực về năng lực thiết bị, năng lực tài chính, kinh nghiệm tổ chức thi công, nguồn nhân lực tham gia dự án để lựa chọn nhà thầu, đảm bảo đúng quy định của Việt Nam và nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan cần khẩn trương thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đặt ra.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, đây là công trình rất có ý nghĩa với Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang, khi 25 năm qua tỉnh mong muốn có vốn để đầu tư tuyến tránh Long Xuyên (Ảnh: Nguyễn Hành).

Đại diện chủ đầu tư cho rằng, dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, liên tục trên Quốc lộ 91 đoạn qua thành phố Long Xuyên; từng bước kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho tỉnh An Giang và khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, công trình còn giúp phát huy hiệu quả của các dự án đã và đang được triển khai thực hiện như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi... Đặc biệt, tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Châu Đốc (An Giang) về cầu Vàm Cống còn một giờ.

Được biết, Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư dự án. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận được giao là đơn vị tổ chức quản lý dự án. Theo chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành thi công dự án trước ngày 31/12/2023.