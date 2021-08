Chủ tịch nước biểu dương 3 triệu công nhân vừa sản xuất vừa chống dịch

Dân trí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định, hơn 3 triệu lao động ngành dệt may đã nỗ lực vượt khó khăn, biến nguy thành cơ, thực hiện tốt mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh.

Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc chiều 3/8 tại Phủ Chủ tịch.

Chiều 3/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện mục tiêu kép của ngành dệt may Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng mà toàn ngành mới chỉ có 209 người là F0, cho thấy mô hình sản xuất kết hợp tốt giữa sản xuất với bảo vệ sức khỏe lao động, là những mô hình có thể lan tỏa cho nhiều ngành khác.

Hơn 3 triệu lao động toàn ngành đã nỗ lực vượt khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện, biến nguy thành cơ, thực hiện tốt mục tiêu kép đã đưa ra.

Chủ tịch nước yêu cầu Tập đoàn và Hiệp hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát thực tiễn, có chính sách kịp thời, sáng tạo, linh hoạt, tự lực tự cường, hoàn thành mục tiêu kép. Có các giải pháp ưu tiên đến từng doanh nghiệp, từng giai đoạn và từng loại sản phẩm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh, ưu tiên lớn nhất vẫn là bảo vệ sức khỏe của công nhân, tiếp tục hạn chế thấp nhất số ca F0 như hiện nay. Toàn bộ hệ thống doanh nghiệp cần động viên công nhân lao động, quan tâm hơn nữa đến đời sống, thu nhập, việc làm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, không để ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là phát huy tối đa năng lực sản xuất ở các vùng nguy cơ dịch bệnh thấp, giữ gìn chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành dệt may.

Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các doanh nghiệp phía Nam cần có chính sách hỗ trợ lao động, có chính sách giữ chân lao động và đưa lao động trở lại làm việc khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, trong đó có lao động ngành dệt may.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, nửa đầu năm nay, ngành dệt may Việt Nam đã thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng tại buổi làm việc với ngành vào tháng 11/2020. Nếu kiểm soát được dịch bệnh, 2021, toàn ngành có thể xuất khẩu được 40 tỷ USD.

Riêng Tập đoàn dệt may Việt Nam, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng mạnh tới 217%, cao gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái và cao nhất trong 25 năm qua, tương đương 620 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động là 8,4 triệu đồng. Đặc biệt, lợi nhuận không chỉ từ khâu may mà cả các công nghệ phụ trợ của ngành may.

Lãnh đạo ngành dệt may chia sẻ nỗi lo của các doanh nghiệp hiện nay chính là lao động nghỉ việc do dịch bệnh, nhiều nhất là khu vực phía Nam. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, lượng lao động di chuyển về quê rất lớn, trong khi từ nay đến cuối năm là cao điểm thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

Do đó, các đại biểu tại buổi gặp mặt đánh giá cao vấn đề mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra đó là ngành không được để đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khi Việt Nam đang là mắt xích quan trọng của ngành dệt may thế giới và đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ khó khăn cho lao động ngành dệt may. Ngành dệt may sẵn sàng đồng hành cùng Nhà nước. Nhà nước hỗ trợ lao động 1 đồng thì doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ thêm cho lao động 1 đồng.

Các doanh nghiệp dệt may cũng đề nghị Nhà nước quan tâm sớm tiêm vắc xin cho hơn 3 triệu công nhân lao động ngành dệt may.

Thái Anh