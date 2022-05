Chủ tịch Hà Nội: Xử nghiêm "hung thần" xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh

Tối 9/5, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã phát đi thông báo truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế và các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Hình ảnh xe ba bánh chở bó sắt khủng cắm thẳng vào đầu chiếc xe buýt vào sáng 8/5 trên đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Hoàng Hà).

Nội dung thông báo nhấn mạnh, thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế chở, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Về vấn nạn nêu trên, Chủ tịch Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu phải xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa.

Đối với Sở Giao thông vận tải, thành phố yêu cầu cơ quan này chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với người, phương tiện tham gia giao thông; xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật đối với xe thô sơ, xe ba bánh, xe tự chế hoạt động trên địa bàn thành phố gây mất trật tự, an toàn giao thông.

UBND các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện vận tải tự chế, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở đóng mới xe thô sơ, xe tự chế không đúng quy định.

Trước đó, vào 5h30 sáng 8/5, một chiếc xe ba bánh chở theo bó sắt dài ngoằng khi di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe buýt số 88, thuộc xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ba bánh "dính chặt" vào đầu xe buýt còn những thanh sắt thì chọc thủng kính chắn và một phần đầu của xe buýt. Rất may vụ tai nạn không khiến ai bị thương.