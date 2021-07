Chủ tịch Hà Nội: Nơi nguy cơ cao được áp dụng biện pháp phòng dịch mạnh hơn

Ngày 28/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Sở Chỉ huy phòng, chống dịch thành phố với các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy vừa ban hành.

Kết luận chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trọng tâm trong quá trình giãn cách xã hội là thực hiện đúng nguyên tắc: Khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh.

UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, "chia lửa" với lực lượng công an cả trong việc bố trí thêm các chốt kiểm soát; tổ chức thêm lực lượng hỗ trợ như huy động lực lượng quân nhân dự bị, bảo vệ dân phố, dân phòng, đoàn viên, hội viên, các tổ Covid-19 cộng đồng, các tình nguyện viên... không để tình trạng "ngoài chặt, trong lỏng".

Các cấp, các ngành đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất, bất ngờ trên toàn địa bàn, bảo đảm chặt chẽ từ cơ sở; trọng tâm là việc chấp hành của người dân đối với quy định "chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết".

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn có thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn Chỉ thị số 17/CT-UBND đối với địa bàn có nguy cơ cao. Đây là thẩm quyền đã được thành phố phân cấp cụ thể.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết quyết tâm cao, phối hợp nhịp nhàng để cùng giải quyết những nhiệm vụ, công việc đặt ra như: Vận chuyển các trường hợp F1 về nơi cách ly tập trung, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng dịch tại các điểm tiêm vắc xin; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp ho, sốt, khó thở, các trường hợp có nguy cơ cao...

Các địa phương phải tăng cường các biện pháp phòng thủ để giữ an toàn cho các địa bàn chưa có F0, tạo thành các "vùng xanh" trong thành phố (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Giữ an toàn các địa bàn chưa có F0 để tạo thành "vùng xanh"

Trước đó, sau 4 ngày giãn cách xã hội, Thường trực Thành ủy cho biết, kết quả kiểm tra có nơi làm rất tốt, có nơi chưa thực hiện nghiêm, có hiện tượng chủ quan, lơ là; có hiện tượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát... cần phải chấn chỉnh, lấy hiệu quả thực hiện làm "thước đo" năng lực, uy tín, trách nhiệm cán bộ.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh khẳng định, đây là những nội dung chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng, đã chỉ rõ những hạn chế tồn tại và đề ra các giải pháp cần thiết, cụ thể để khắc phục. Đồng thời, ông cũng ghi nhận việc các địa phương, sở ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, công tác phòng, chống dịch còn lâu dài, không chỉ 15 ngày giãn cách xã hội nên thành phố phải có kế hoạch, kịch bản lâu dài để nắm thế chủ động. Theo ông Phong, trước mắt cần phân công lại công việc của lực lượng tuyến đầu cho hợp lý hơn, tập trung đúng vào nhiệm vụ, chức năng chính; vừa giảm tải vừa bảo đảm hiệu quả.

Ông Phong đề nghị các địa phương phải tăng cường các biện pháp phòng thủ để giữ an toàn cho các địa bàn chưa có F0, tạo thành các "vùng xanh" trong thành phố.

Được biết, Công an thành phố đã lập 29 chốt kiểm soát các cửa ngõ Thủ đô, tăng 7 chốt so với thời gian đầu; đôn đốc 4.147 cảnh sát khu vực quản lý chặt nơi cư trú; huy động 789 tổ công tác ở công an các quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra vi phạm; bước đầu đã xử phạt 1.359 trường hợp vi phạm ra ngoài không đúng quy định, không đeo khẩu trang và 32 cơ sở kinh doanh hoạt động không đúng quy định...