Chủ tịch An Giang: "Chống dịch đừng ngồi ở nhà hô khẩu hiệu"

Dân trí Tại cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói: "Chống dịch thì đừng ngồi ở nhà hô khẩu hiệu".

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 5/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, đến nay ổ dịch tại huyện An Phú cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện 2 ổ dịch mới tại huyện Châu Phú và TP Châu Đốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu tất cả các cấp, các ngành tập trung cao độ vào công tác chống dịch.

Trong đó, địa bàn huyện Châu Phú ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là một trong 36 F1 có liên quan đến tài xế xe tải N.V.M. (sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ TPHCM đến Khu Công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, đã được cách ly ngày 3/7.

Riêng tại TP Châu Đốc, đến sáng 5/7, lực lượng chức năng đã xác định 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, ca dương tính được phát hiện đầu tiên trên địa bàn TP Châu Đốc là ông L.N.S. (sinh năm 1989, trú ở tổ 2, phường Vĩnh Nguơn), sau đó lây bệnh cho những người khác.

Ngành chức năng TP Châu Đốc báo cáo, trên địa bàn có 9 ca nghi mắc Covid-19 trong ngày 5/7.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và các địa phương phải kích hoạt kịch bản cao nhất đối với công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, nếu như không tập trung, truy vết, tấn công, dập dịch ngay từ đầu, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bản tỉnh An Giang trong thời gian tới rất cao, nhất là khi ổ dịch ở TP Châu Đốc hiện chưa xác định được nguồn lây.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thời gian tới, các địa phương cần thực hiện nghiêm việc giám sát những trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà. Người thân trong gia đình những người phải cách ly y tế cũng phải được giám sát chặt chẽ như các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà và hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cảnh báo, một số địa phương còn có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công phòng, chống dịch bệnh.

"Chống dịch thì đừng ngồi ở nhà hô khẩu hiệu, mà phải đi kiểm tra, giám sát từng ngày, từng giờ" - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bức xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu chính quyền địa phương giám sát chặt đối tượng cách ly tại nhà và người thân trong gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tất cả các chốt chặt ở khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh An Giang phải thực hiện giãn cách. Ngoài việc người dân tự khai báo y tế, các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát cần đối chiếu, kiểm tra giấy tờ tùy thân, nơi thường trú.

Với các xe tải chở hàng hóa, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, cần phải xuất trình thêm hóa đơn xuất, nhập hàng hóa đang vận chuyển phù hợp.

Song song đó, tỉnh An Giang buộc người vào địa bàn thực hiện test nhanh với Covid-19 (tự chịu chi phí). An Giang không công nhận chứng nhận xét nghiệm test nhanh Covid-19 của các địa phương khác với lý do để chống tình trạng làm giả giấy chứng nhận.

Đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (1 trường hợp tái dương tính), bao gồm 35 trường hợp cách ly sau khi nhập cảnh, 46 trường hợp ghi nhận trong tỉnh.

Tại cuộc họp, cơ quan chức năng báo cáo nhanh về trường hợp ông N.V.M. (sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) - tài xế xe tài tải từ Chợ Bình Điền, Quận 8, TPHCM đến An Giang để giao hàng cho một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thành phố Long Xuyên, người này đã khai báo không trung thực, không chấp hành quy định khi thực hiện test nhanh Covid-19 (chưa có kết quả nhưng đã bỏ đi) dẫn đến làm lây lan dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương củng cố hồ sơ, khi tài xế M., điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly thì tiến hành khởi tố, bắt tạm giam, truy tố, xét xử công khai, nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa xã hội.

Minh Anh