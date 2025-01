"Chủ động nhận diện, ngăn chặn các hành vi gây thất thoát, lãng phí"

Năm 2024, Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét, thể hiện vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Hàng loạt những đại án được Bộ Công an điều tra, làm rõ trong năm 2024, thể hiện tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "bất kể người đó là ai".

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tiên phong tiến trình Chuyển đổi số quốc gia, đồng thời làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về những kết quả nổi bật của Bộ Công an trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của ngành năm 2025.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, năm 2024, Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét, thể hiện vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Hàng loạt những đại án được Bộ Công an điều tra, làm rõ trong năm 2024, thể hiện tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "bất kể người đó là ai".

Bên cạnh đó, theo Thiếu tướng Tuyên, Bộ Công an cũng tiên phong trong tiến trình Chuyển đổi số quốc gia, đồng thời làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tính đến ngày 14/10, các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã thụ lý điều tra gần 6.800 vụ án, gần 12.000 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; khởi tố mới gần 3.500 vụ, hơn 7.300 bị can, trong đó có những đại án đang được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An...

"Có thể nói, công tác điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng trong năm 2024 đã được đẩy mạnh, với nhiều kết quả quan trọng", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Bên cạnh đó, ông Tuyên cũng cho biết, năm 2024, lực lượng công an đã chủ động nhận diện, phát hiện các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, nhân dân trên nhiều lĩnh vực.

"Các cơ quan điều tra của lực lượng đã khởi tố, điều tra một số vụ án gây thất thoát, lãng phí trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng... điển hình như vụ án gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh; vụ án để dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) chậm tiến độ, gây lãng phí ngân sách", Phó Chánh văn phòng Bộ Công an chia sẻ.

Ông Tuyên cho biết, qua điều tra các vụ án, Bộ Công an đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lãnh đạo, chỉ đạo đường lối xử lý đảm bảo khách quan, toàn diện, nhân văn đối với các vụ án, vụ việc.

Trong đó, theo ông, Bộ Công an đã tham mưu các giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của đất nước, cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, ông cũng cho biết, Bộ Công an cũng đã kiến nghị những giải pháp quan trọng, chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hạn chế thất thoát, lãng phí, tiết kiệm được các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.

Nói về những giải pháp trong thời gian tới để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Song song với đó, theo ông, công tác đấu tranh phòng, chống lãng phí cũng sẽ được Bộ Công an đặc biệt quan tâm.

"Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, Bộ Công an sẽ tiếp tục công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung điều tra, làm rõ các vụ án tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ được giao", ông nói.

Theo ông, Bộ cũng sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhận diện các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của Nhà nước, nhân dân, từ đó, tham mưu đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân gây ra thất thoát, lãng phí.

"Bộ Công an sẽ tập trung xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, điều tra làm rõ bản chất, ngăn chặn kịp thời các vụ án, vụ việc gây thất thoát, lãng phí, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước", ông nhấn mạnh.

Nói về công tác xây dựng luật năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, trong năm, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất, xây dựng nhiều dự án luật mới, nổi bật trong đó là Luật Trật tự, an toàn giao thông đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, việc xây dựng, ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông đường bộ, đã góp phần tăng cường, củng cố cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Ông cho hay, ngay sau khi được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, công tác triển khai thực hiện Luật đã được Bộ Công an chuẩn bị với tinh thần rất chủ động, khẩn trương và có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan.

Cụ thể, vị Phó Chánh văn phòng cho biết, chỉ trong 5 tháng sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành 1 nghị định, 1 kế hoạch triển khai, 1 quyết định danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; đồng thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền 15 thông tư triển khai thực hiện Luật, bảo đảm các văn bản có hiệu lực đúng vào ngày 1/1.

Song song với việc xây dựng văn bản pháp luật, công tác cung cấp thông tin, truyền thông cũng được đẩy mạnh, theo ông Tuyên.

Ông Tuyên chia sẻ, Bộ Công an đã tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và hệ thống báo chí.

Bên cạnh đó, theo ông Tuyên, Bộ Công an đã chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kinh phí, bố trí phương tiện để triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các điều kiện để triển khai thực hiện một số quy định mới, như: Quy định điểm, trừ điểm của Giấy phép lái xe; tiếp quản thông tin thiết bị giám sát hành trình từ các đơn vị có liên quan của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện kinh doanh vận tải; bảo vệ trẻ em, người yếu thế tham gia giao thông đường bộ...

"Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an đã được thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi nhất khi Luật có hiệu lực, đi vào cuộc sống", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng cho biết, năm 2024, một Luật khác cũng có hiệu lực từ tháng 7, đó là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cùng với đó là sự ra mắt và đi vào hoạt động của một lực lượng mới.

Theo ông Tuyên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng được bố trí ở cơ sở làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Sau gần nửa năm hoạt động, vượt qua những khó khăn ban đầu, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, "là cánh tay nối dài" của lực lượng Công an nhân dân, góp phần tốt hơn trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ địa bàn, cơ sở", Thiếu tướng Tuyên chia sẻ.

Theo vị Thiếu tướng, dù mới chỉ hoạt động được chưa đầy nửa năm, lực lượng này đã đem lại những tín hiệu tích cực, như cung cấp hơn 50.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ lực lượng công an giải quyết gần 33.000 vụ việc; tham gia hơn 1,2 triệu lượt tuần tra, phát hiện hơn 27.000 vụ vi phạm liên quan đến an ninh trật tự...

Đặc biệt, trong bão Yagi vừa qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự đã phối hợp với công an cơ sở tuyên truyền vận động hàng chục nghìn người già và các hộ dân có nhà không kiên cố đến nơi tránh bão an toàn; thực hiện tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, dọn dẹp môi trường sau bão…

"Từ tháng 7 đến nay, quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 4 cán bộ anh dũng hy sinh, 43 người bị thương; hơn 1.600 thành viên, 144 Tổ bảo vệ an ninh trật tự được các cấp khen thưởng.

Những nỗ lực, cố gắng, hy sinh, kết quả và thành tích của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay.

Nói về công tác chuyển đổi số, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, Bộ Công an là đơn vị tiên phong khi đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, trong đó lần đầu tiên triển khai dịch vụ công đăng ký xe lần đầu mức toàn trình.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, lĩnh vực đăng ký xe được Bộ xác định là một trong những lĩnh vực cấp thiết đối với người dân với số lượng hồ sơ luôn chiếm tỷ lệ cao.

Do đó, ông cho rằng, Bộ Công an đã tập trung nguồn lực, phương tiện, chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện phần mềm, kết nối… để triển khai thực hiện đăng ký xe lần đầu toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước cho chủ xe là công dân Việt Nam ngay từ đầu tháng 8.

"Quá trình triển khai đã khắc phục được nhiều tồn đọng trước đó, góp phần giảm phiền hà khi người dân khi không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế; thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian hơn; giảm chi phí đi lại, được nhân dân, xã hội đánh giá cao", ông nói.

Vị Phó Chánh văn phòng thông tin, Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu và sẽ sớm triển khai dịch vụ công trực tuyến đăng ký xe lần đầu toàn trình đối với xe nhập khẩu để phục vụ nhân dân được tốt hơn, đầy đủ hơn nữa.

Nói về những kết quả cải cách hành chính trong năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết Bộ Công an đã đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, với 133/225 dịch vụ, được thực hiện trong nhiều lĩnh vực.

Theo thống kê trong 11 tháng đầu năm 2024, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đã tiếp nhận hơn 66,1 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 98,28%. Riêng với dịch vụ công đăng ký xe lần đầu mức toàn trình, sau hơn 5 tháng triển khai, hơn 160.000 xe đã được thực hiện đăng ký.

Nội dung: Hải Nam

Thiết kế: Patrick Nguyễn

29/01/2025 - 06:00