Chống giẫm đạp trong lễ hội Countdown chào năm mới

Ngày 29/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức họp triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ hội Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2023 và giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2023, diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 1/1/2023.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã từ lâu, lễ hội đếm ngược chào đón năm mới trở thành sự kiện quen thuộc diễn ra ở thủ đô các nước vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới.

Năm nay, chương trình lớn này tiếp tục được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào đêm 31/12.

Công an quận Hoàn Kiếm họp bàn phương án đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình Countdown 2023 (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Dự kiến cũng như mọi năm, năm nay chương trình này sẽ thu hút hàng vạn người tham dự. Ngay sau đó, vào lúc 4h sáng 1/1/2023, giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 do Liên đoàn điền kinh Việt Nam đứng ra tổ chức cũng sẽ diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đối với lễ hội Countdown, công an quận xây dựng nội dung chống giẫm đạp. Rút kinh nghiệm từ các vụ việc không mong muốn đã từng xảy ra ở một số nước trong những sự kiện tập trung đông người.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, theo nội dung phương án, đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an quận sẽ chỉ đạo phân luồng giao thông từ xa, đồng thời bố trí các điểm gửi xe để phục vụ nhân dân.

Một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ được thu gọn để phục vụ cho xe cứu hỏa, cứu thương kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các công tác an ninh khác cũng được thắt chặt, kiểm soát như tình trạng nhiều người sử dụng flycam. Lực lượng chức năng thậm chí có thể bắn hạ flycam nếu thấy cần thiết.