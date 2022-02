Chợ cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, nhiều người bê hàng bỏ chạy

Sáng 28/2, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h, ngày 28/2, tại chợ Hoa Sơn.

Nguồn tin cho biết, vào thời gian trên, một số người dân ở xung quanh khu chợ nghe tiếng nổ lớn rồi phát hiện lửa bốc cháy ra từ các ki ốt ở khu vực chợ này.

Cháy ki ốt chợ Hoa Sơn, Anh Sơn.

Ngay sau đó, thông tin được báo cho chính quyền địa phương và Trung tâm chỉ huy 114, Công an Nghệ An. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5, số 6 huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy; ngăn cháy lan vào nhà dân và các ki ốt xung quanh.

Tại hiện trường, có 3 ki ốt liền kề kinh doanh tạp hóa và thực phẩm trên tuyến Quốc lộ 7 xảy ra cháy.

"Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm, nhiều chủ ki ốt không biết nên hàng hóa bị cháy khá nhiều, một số ki ốt bên cạnh đã huy động người dân bê hàng ra ngoài để tránh bị cháy lây lan. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện từ cột điện phía ngoài…", ông Thọ nói.

Đám cháy được lực lượng chức năng và người dân dập tắt sau hơn 30 phút. Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lửa và khói bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: CTV).

Nhiều người có ki ốt bên cạnh đã kịp thời bê hàng bỏ chạy (Ảnh: CTV).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến hiện trường, triển khai chữa cháy (Ảnh: CTV).