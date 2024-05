Ngày 11/5, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ một số vấn đề trong việc tổ chức giải đua xe mô tô địa hình Lâm Đồng mở rộng "Núi xanh Enduro 2024", trên địa bàn xã Lộc Đức.

Ngày 7/5, UBND huyện Bảo Lâm có giấy mời gửi lãnh đạo, đơn vị và các địa phương tham dự Giải đua xe mô tô địa hình Lâm Đồng mở rộng "Núi xanh Enduro 2024".

Có nhiều tay đua tham gia (Ảnh: Hải Đường).

Đến 10/5, cơ quan này đã thông báo hoãn tổ chức giải đua với lý do Giải đua xe mô tô địa hình Lâm Đồng mở rộng "Núi xanh Enduro 2024" là cuộc đua không phép.

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm không đồng ý cho tổ chức giải đua xe vì không đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh trật tự và không phù hợp với các quy định khác.

Mặc dù chính quyền địa phương có thông báo hoãn, nhưng sáng 11/5, hàng chục tay đua vẫn tập trung ở xã Lộc Đức để tổ chức đua xe. Sáng cùng ngày, ba hạng thi đã hoàn thành.

Tay đua điều khiển vào đường dân sinh mà không có lực lượng hướng dẫn (Ảnh: Hải Đường).

Có rất nhiều người tập trung tại khu vực tổ chức đua xe trái phép. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đang làm rõ vụ việc nêu trên.

Giải đua xe mô tô địa hình Lâm Đồng mở rộng "Núi xanh Enduro 2024" có các hạng thi: chuyên nghiệp, bán chuyên, phong trào, Adventure dành cho xe địa hình và hạng phổ thông.

Mỗi hạng thi gồm ba vòng, có cự ly tối đa 5,2km trong khu vực đỉnh cao nhất của Núi xanh, thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức.