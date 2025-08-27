Cháy xưởng cơ khí kèm tiếng nổ lớn, cảnh sát kéo 500m đường ống để dập lửa

Chiều 27/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng cơ khí rộng khoảng 100m2 nằm trong kiệt 110 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Theo người dân, khoảng 17h10 cùng ngày, lửa bùng phát bên trong xưởng, kèm nhiều tiếng nổ. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Xưởng cơ khí bốc cháy nằm sâu trong kiệt 110 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng điều động 6 xe chữa cháy, xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, do xưởng cơ khí nằm sâu trong kiệt hẹp, nhà xưởng xây kín bằng tôn, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận.

Cảnh sát đã phải chia ra nhiều mũi, kéo đường ống dài gần 500m để đưa nước vào dập lửa (Ảnh: Hoài Sơn).

Cảnh sát đã phải chia ra nhiều mũi, kéo đường ống dài gần 500m để đưa nước từ đường lớn vào vị trí nhà xưởng dập lửa.

Người dân cũng hỗ trợ chở cán bộ, chiến sĩ từ đường lớn vào tận nơi triển khai chữa cháy. Trước khói đen mù mịt, một số lính cứu hỏa phải trang bị bình dưỡng khí để tiếp cận bên trong.

Xe chữa cháy phải đỗ ngoài đường lớn vì không thể đi sâu được vào bên trong (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.