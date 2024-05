Cháy quán ăn ở Hải Dương, một người tử vong

Trưa 28/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, sáng cùng ngày tại một quán cơm gần cổng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương (thị xã Kinh Môn, Hải Dương), xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, làm một người chết, một người bị thương.

Cảnh sát phun nước vào đám cháy đề phòng ngọn lửa bùng cháy trở lại (Ảnh: L.N.).

Cũng theo nguồn tin trên, địa điểm cháy là ki ốt bán hàng ăn được xây dựng dạng nhà cấp 4, mái lợp tôn, có diện tích rộng khoảng 150m2, vị trí cháy rộng khoảng trên 30m2.

"Ban đầu xác định nguồn cháy từ khu bếp của ki ốt, nghi là do rò rỉ khí gas. Thời điểm cháy, trong ki ốt có 5 người, 2 cửa cuốn được mở hết. Do rò rỉ khí gas nên lửa bùng lên và lan sang một phòng nhỏ do chủ ki ốt tự ngăn có trẻ em đang ngủ", nguồn tin cho biết.

Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, gia đình, người dân xung quanh đã tổ chức chữa cháy tại chỗ và dập tắt đám cháy sau ít phút.

"Hai trẻ em bị sốc khói, một cháu 15 tuổi được xác định đã tử vong, cháu còn lại đang điều trị tại bệnh viện", nguồn tin cho biết thêm.