Công an thông tin vụ cháy quán bar lớn nhất nhì Hải Phòng

Cháy quán bar lớn nhất nhì đất Cảng (Ảnh: CTV).

Theo đó, vào hồi 18h19 ngày 13/7, Trung tâm thông tin 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - nhận được tin báo xảy ra cháy tại Hộ kinh doanh New MDM Club ở thửa 1 lô 26A, khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Diễn biến quá trình tổ chức chữa cháy có nhiều phức tạp và đến 3h30 ngày 14/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Huy động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa (Ảnh: Công an cung cấp).

Để khống chế đám cháy, lực lượng công an phải huy động máy phá dỡ công trình đến đục tường, dỡ mái. Các lực lượng tham gia chữa cháy huy động từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, công an các quận: Ngô Quyền, Hải An, Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Công ty TNHHH thương mại dịch vụ Lam Sơn... với hơn 100 cán bộ chiến sĩ.

Cũng theo công an thành phố, ban đầu xác định không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang xác định, về nguyên nhân cháy Công an quận Ngô Quyền đang điều tra, làm rõ.

Lực lượng PCCC phải phá cửa, phun nước từ trên cao để dập lửa (Ảnh: CTV).

Theo giới kinh doanh loại hình hoạt động trên, thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong quá trình chữa cháy, lãnh đạo công an thành phố, UBND quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an quận Ngô Quyền cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và bố trí lực lượng, phương tiện.