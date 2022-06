Cháy nhà xưởng trong đêm, 3 đội viên cứu hỏa tử vong

Sáng 19/6, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn làm 4 người thương vong, xảy ra tại Công ty TNHH Scancom Việt Nam (Công ty S.C VN, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khu vực lò hơi xảy ra sự cố khiến 3 người gặp nạn tử vong (Ảnh: A.X.).

Theo Công an Bình Dương, tối 17/6, khu vực lò hút bụi của Công ty S.C VN bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, đội phòng cháy chữa cháy của công ty với khoảng 40 người đã tập trung dập lửa.

Lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần, đã khẩn trương đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Đến rạng sáng 18/6, đám cháy được các lực lượng phối hợp dập tắt. Tuy nhiên, trong quá trình cứu chữa, 4 đội viên của Công ty S.C VN bị mảng bụi gỗ rơi trúng làm bị thương.

Lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 thuộc Quân đoàn 4, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Do thương tích nặng nên anh N.Đ. (SN 1995, quê Phú Yên); N.V.V. (SN 1983, quê Bình Định) và T.B.T. (SN 1990, ở Bình Phước) đã tử vong. Riêng anh X. vẫn đang điều trị.

Công ty xảy ra sự cố (Ảnh: A.X.).

Sau sự cố, phía Công ty S.C VN đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 50 triệu đồng để lo hậu sự, nhân viên bị thương 10 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.