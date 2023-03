Cháy nhà vì đốt than xông phòng cho con dâu và cháu nội mới sinh

Trưa 16/3, phát hiện khói bốc lên ở nhà ông N.V.Q., trú xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An, người dân hô hoán đến ứng cứu.

Ngọn lửa được xác định xuất phát từ căn buồng ngủ của gia đình. Sau hơn một tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng và người dân mới dập tắt được ngọn lửa nhưng cả gian nhà cùng nhiều vật dụng sinh hoạt, giấy tờ bị thiêu rụi.

Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ chậu than dưới giường (Ảnh: Đinh Thùy).

Bước đầu nguyên nhân được xác định là do bất cẩn khi nhóm than xông phòng. Để đón con dâu và cháu nội sơ sinh từ bệnh viện trở về, mẹ ông Q. đã nhóm một chậu than bỏ dưới giường trong phòng ngủ để xông phòng. Do có việc nên người phụ nữ này đóng cửa đi ra ngoài. Chậu than bùng lên ngọn lửa, bén vào giường rồi lan ra nhiều vật dụng khác.

Gác lửng và phần mái nhà bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Đinh Thùy).

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Nghĩa Lâm đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.