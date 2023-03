Cháy nhà ở trung tâm phố cổ Hội An

Ngày 15/3, UBND phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thông tin vụ cháy xảy ra khoảng 8h45 sáng cùng ngày tại một ngôi nhà cổ là cửa hàng may mặc tại đường Hoàng Văn Thụ, thuộc vùng lõi trung tâm phố cổ Hội An.

Khói bốc lên trên mái nhà cổ (Ảnh CTV).

Vào thời điểm trên, nhiều công nhân đang làm việc thì phát hiện đám cháy nên tháo chạy ra ngoài, đồng thời báo lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam.

Bốn xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 9h30 cùng ngày (15/3), đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng đang dập lửa (Ảnh CTV).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hỏa hoạn thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.