Cháy nhà trên phố cổ Hà Nội lúc rạng sáng, một phụ nữ tử vong

Ngày 2/4, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an TP Hà Nội cho hay, lực lượng PCCC&CNCH vừa kịp thời cứu 6 người trong vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong ngõ nhỏ trên phố Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm.

Ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đó, khoảng 4h06 sáng nay (2/4), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân trong ngõ 43 Bát Đàn. Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Công an Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng 12 cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.

Cảnh sát tiếp cận, dập tắt đám cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến khoảng 4h10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận được đám cháy, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu 6 người ra vị trí an toàn.

Đám cháy đã được người dân sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu. Đến 4h15, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sáu nạn nhân đã được cảnh sát cứu khỏi đám cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, khu vực cháy là kho để đồ dùng sinh hoạt không sử dụng tại tầng 1 của ngôi nhà 2 tầng, diện tích mặt sàn khoảng 5 m2.

Vụ cháy đã khiến một người phụ nữ (SN 1982) tử vong. Được biết, nạn nhân mới chuyển đến sinh sống cùng gia đình tại căn nhà trên được 2 ngày. Qua nắm tình hình của người thân, lực lượng chức năng nắm được, nạn nhân có dấu hiệu tinh thần không ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.