Cháy chợ quần áo cũ lớn nhất miền Tây, cả trăm sạp hàng bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 31/12, người dân sống quanh chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện lửa bùng phát từ trong chợ nên hô hoán và báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an địa phương, lực lượng dân quân tự vệ và người dân khống chế lửa.

Lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp dập lửa (Ảnh: CTV).

Sau hơn 4h nỗ lực cứu chữa, lực lượng chức năng đã khống chế được hỏa hoạn. Tại hiện trường, một lượng lớn quần áo bị thiêu rụi, đồ đạc biến dạng.

Nhiều hàng hóa được tiểu thương và người dân cố gắng di chuyển ra ngoài các sạp hàng, song cũng bị hư hỏng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang thống kê thiệt hại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Chợ Châu Long chuyên bán sỉ các mặt hàng quần áo, túi xách, phụ kiện cũ. Chợ có khoảng 300 sạp, với hơn 100 hộ kinh doanh.