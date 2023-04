Cháy chợ Bình Thành ở Đồng Tháp, 14 ki ốt bị thiêu rụi

Cháy 16 ki ốt ở Đồng Tháp (Video: CTV).

Gần 6h ngày 22/4, tại chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) xảy ra cháy khiến hơn chục ki ốt bị thiêu rụi.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đồng Tháp, khi xảy ra cháy, Ban quản lý chợ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy xách tay) để chữa cháy nhưng do các ki ốt khóa cửa nên không thể dập tắt được.

Ban quản lý chợ đã khởi động hệ thống máy bơm nhưng không có nước. Lúc này, đám cháy tiếp tục lan sang các ki ốt lân cận.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập lửa (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Do khu vực cháy đa số chứa đồ nhựa, túi nylon, mỹ phẩm,… nên ngọn lửa bùng phát càng nhanh.

Đến 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng 14 ki ốt bị cháy hoàn toàn, 2 ki ốt bị cháy 50% số hàng.

Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 14 ki ốt (Ảnh: CTV).

Ước tính thiệt từ đám cháy mất hàng tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra.