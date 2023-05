Cháy 3 ngôi nhà làm lốp xe ở Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia dập lửa (Ảnh: Lê Phú).

Chiều 29/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an huyện Đông Anh cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại 3 ngôi nhà liền kề nhau ở mặt đường Quốc lộ 3, gần cầu Lộc Hà, thuộc xã Dục Tú (huyện Đông Anh).

Đám cháy bùng phát tại một căn nhà cấp 4 rồi lan sang 2 ngôi nhà ống liền kề (Ảnh: Hoàng Mạnh).

Theo vị lãnh đạo, vào thời gian trên, vụ hỏa hoạn xuất phát từ một ngôi nhà cấp 4, sau đó lan sang 2 ngôi nhà ống liền kề (một nhà cao 3 tầng và một nhà cao 5 tầng).

Cảnh sát khống chế ngọn lửa (Ảnh: Hoàng Mạnh).

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng nhiều xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa.

Vụ cháy xảy ra tại 3 ngôi nhà kinh doanh, làm lốp xe (Ảnh: Hoàng Mạnh).

"Cả 3 ngôi nhà đều do một chủ cơ sở thuê lại để làm lốp xe. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không làm ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện", vị lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Đông Anh thông tin.

Người dân tham gia vận chuyển đồ đạc, lốp ra khỏi cửa hàng bị cháy giúp chủ nhà (Ảnh: Lê Phú).

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.