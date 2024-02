Cháu bé bị lạc khi theo bố mẹ bán đào Tết

Ngày 5/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An cho hay, đơn vị vừa xác minh, trao trả cháu bé bị lạc cho gia đình.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên đường đi công tác, Đại úy Và Bá Chơ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một bé trai hốt hoảng, lo sợ trước một khách sạn trên đường V.I.Lê-nin (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An).

Khi hỏi, cháu bé cho biết tên là Nguyễn Như Ngọc B., bị lạc bố mẹ. Đại úy Chơ đã đưa cháu bé về đơn vị chăm sóc, trấn an tâm lý, báo cáo đơn vị để tìm thân nhân của cháu.

Cháu bé đi lạc được công an bàn giao cho người thân (Ảnh: Bá Trí).

Quá trình xác minh cho thấy, cháu bé là con trai chị Hoàng Thị Thanh M. (25 tuổi, trú xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An) nên liên lạc với chị M. để đón cháu bé.

Nhận được điện thoại của công an, chị M. nhanh chóng có mặt, đón con trai về. Người mẹ này cho biết, buổi sáng vợ chồng chị đưa con vào thành phố Vinh bán đào Tết. Tuy nhiên, do người vào ra xem đào đông, chị M. không để ý sát sao con. Khoảng 30 phút sau, chị M. không thấy con đâu, tá hỏa đi tìm nhưng không thấy.

"Cháu đi lạc, ngày Tết đông, xe cộ qua lại nên chúng tôi rất lo lắng. Rất may cháu được đồng chí công an phát hiện, đưa về đơn vị", chị M. nói và bày tỏ sự cảm kích tới cá nhân Đại úy Và Bá Chơ cũng như tập thể cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An.