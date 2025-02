Chàng trai 19 tuổi "viết" ước mơ cuộc đời trong màu áo lính

Sáng 14/2, cùng hơn 3.600 công dân toàn tỉnh Nghệ An, 219 công dân thành phố Vinh (Nghệ An) lên đường nhập ngũ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã dự và động viên các tân binh trước khi lên đường.

Trong đội hình tân binh thành phố Vinh lên đường nhập ngũ lần này có 31 tân binh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc lực lượng Hải quân. Họ là những công dân được tuyển chọn từ hàng nghìn thanh niên thị xã Cửa Lò và 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc (cũ) mới sáp nhập vào thành phố Vinh.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An động viên các tân binh trước khi lên đường (Ảnh: Hoàng Lam).

Tân binh Trần Viết Thắng (SN 2005, trú tại xã Nghi Phong, thành phố Vinh) chia sẻ: "Bản thân tôi rất tự hào khi hôm nay có mặt ở đây, trong màu áo của người lính hải quân. Tiếp bước cha anh, chúng tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Trong màu áo lính, nhiều tân binh với khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt kiên định và nghiêm trang, hướng về phía trước.

Sửa lại chiếc mũ cối đã được mẹ cẩn thận ghi tên bằng bút xóa, tân binh Đặng Anh Quân (SN 2006, trú tại xã Nghi Thái, thành phố Vinh) chia sẻ: "Bản thân tôi từ nhỏ luôn có ước mơ được khoác lên người màu áo lính. Ước mơ ấy hôm nay đã trở thành hiện thực. Tôi sẽ phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội".

Thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ (Video: Hoàng Lam).

Ít ai biết rằng, để thực hiện ước mơ này, Quân quyết định không nhập học vào Học viện Hành chính dù đạt 27 điểm. Thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc, ngoài ước mơ và khát vọng của bản thân, hành trang Quân mang theo khi lên đường còn là những lời dặn dò, nhắn nhủ của ông nội và ông ngoại.

"Ông nội và ông ngoại tôi đều từng là người lính. Cả hai ông mất khi tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn luôn nhớ lời dặn dò của ông, mong muốn tôi rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân ngũ", tân binh Đặng Anh Quân tâm sự.

Tân binh Đặng Anh Quân viết ước mơ cuộc đời trong màu áo lính (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong số 219 công dân thành phố Vinh nhập ngũ năm nay, có 86 thanh niên viết đơn tình nguyện, 1 đảng viên và 65 thanh niên đã tham gia bồi dưỡng cảm tình Đảng, 8 thanh niên là đồng bào công giáo. Về trình độ văn hóa, có 16 thanh niên trình độ đại học, 1 thanh niên trình độ cao đẳng và 3 thanh niên trình độ trung cấp.

Phan Bảo An (SN 2002, trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) vừa tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing TPHCM. Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trở về nhưng Bảo An chưa vội tìm việc làm mà viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

"Tôi nghĩ quân đội là môi trường lý tưởng để mỗi thanh niên rèn giũa bản thân, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng trước khi bước vào đời", chàng cử nhân đại học chia sẻ.

Gia đình, người thân tiễn các tân binh lên đường về đơn vị (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau phần lễ ngắn gọn, các tân binh lên xe để về các đơn vị trong những cái ôm thật chặt, những cái vẫy tay đầy tin tưởng của người thân.

Khi ô tô chở đoàn tân binh Sư đoàn 341 (đóng ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) lăn bánh xa dần, chị Nguyễn Thị Vui (trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh) mới bật khóc. Chị không dám rơi nước mắt trước mặt cậu con trai Phạm An Hiếu, để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của con và đồng đội.

"Cháu mới hơn 18 tuổi, không thi đại học mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành một người lính. Dù trong sinh hoạt thường ngày Hiếu đã có sự chỉn chu, trưởng thành nhưng là người mẹ, tôi vẫn thấy con còn nhỏ dại.

Tiễn con lên đường, mẹ thương lắm, nhưng chỉ biết động viên, dặn dò cháu nghe lời chỉ huy, hòa đồng với anh em đồng đội, cố gắng, phấn đấu trong rèn luyện", chị Vui chia sẻ.