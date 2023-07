Cây xanh ở TPHCM bật gốc do ảnh hưởng bởi bão Talim

Chiều 17/7, nhiều quận, huyện ở TPHCM xuất hiện mưa dông lớn kèm lốc giật mạnh khiến cây xanh đổ.

Theo ghi nhận của phóng viên, cây xanh cao 20m, đường kính khoảng 40cm trên đường Phạm Văn Đồng đoạn giao nhau với đường số 25, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức bị bật gốc, nằm trên vỉa hè.

Sự việc không khiến ai bị thương. Nhân viên công ty cây xanh đã có mặt ngay sau đó, cắt tỉa cành cây, khắc phục sự cố.

Cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bật gốc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, chiều và đêm ngày 17/7, có nơi tại TPHCM sẽ có mưa to.

Qua hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết, định vị sét của Đài KTTV Nam Bộ cho thấy, mây dông phát triển gây mưa, mưa rào và dông trên toàn khu vực phía Nam TPHCM như Cần Giờ, Nhà Bè.

Những khối mây dông tồn tại trên khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An đang có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

Nhân viên cây xanh đô thị cắt tỉa cành cây, dọn dẹp hiện trường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ ngày 17 đến 22/7, xác suất mưa ở TPHCM khoảng 80%. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Những cơn mưa rào và dông vào các buổi chiều và tối có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm, sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Bên cạnh đó, mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại khu vực ven sông, đô thị, vùng trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của bão Talim, cơ quan khí tượng lưu ý khu vực vùng biển TPHCM và Nam Bộ có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động. Thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh.