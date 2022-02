Cầu thủ Hoàng Đức thích thú thi nhổ cà rốt ở Hải Dương

Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2022, để khởi đầu cho một vụ thu hoạch và xuất khẩu cà rốt thắng lợi, chiều nay (15/2), UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ Hội thu hoạch cà rốt Hải Dương năm 2022.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, cùng đại diện các bộ như Công thương, Văn hóa thể thao và Du lịch;...

Tại buổi lễ hôm nay, Ban Tổ chức cũng mời các nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá là người con Hải Dương, như: Ba cầu thủ của Đội tuyển Bóng đá Việt Nam: Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Đại; nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và danh hài Bình Trọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, cà rốt là một trong những thương hiệu nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương, đồng thời cũng là một trong những sản phẩm nông sản tiêu biểu của quốc gia.

Trong những năm qua, cà rốt của Hải Dương đã được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận. Đây là sản phẩm tiêu biểu và là một trong những loại cây trồng mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.

"Truyền thống của bà con nông dân Hải Dương trong năm qua đã tập trung sản xuất cà rốt để đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu. Với diện tích trồng cà rốt trên toàn tỉnh là gần 1.600 ha, sản lượng đạt khoảng 100.000 tấn/vụ. Hiện nay, 80% sản lượng cà rốt của tỉnh là xuất khẩu các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước khu vực Trung Đông, EU, Malaysia, Singapore...", ông Quân nói.

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội thu hoạch cà rốt với hi vọng tiếp tục đưa thương hiệu cà rốt của tỉnh này vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, sau nghi thức khai mạc và ấn nút khai Hội thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương năm 2022, là phần thi thu hoạch cà rốt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai Hội thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cuộc thi được chia là 5 đội, gồm: Đội 1 do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương làm đội trưởng và thành viên; Đội 2 do nghệ sĩ, danh hài Bình Trọng làm đội trưởng và các thành viên; Đội 3 do cầu thủ Hoàng Đức làm đội trưởng và các thành viên; Đội 4 do cầu thủ Trọng Đại làm đội trưởng và các thành viên; Đội 5 do cầu thủ Đức Chiến làm đội trưởng và các thành viên.

Theo Ban Tổ chức, mỗi đội tham gia thi sẽ được giao thu hoạch tại một luống cà rốt trong thời gian 5 phút. Đội nào thu hoạch được nhiều, củ to, đẹp nhất sẽ được trao thưởng.

Ngoài ra, việc thu hoạch phải đúng theo quy trình, kỹ thuật của người dân địa phương áp dụng trong quá trình thu hoạch cà rốt. Cà rốt không được gãy hoặc trầy xước và phải được sắp đặt ngay ngắn tại luống trồng.

Hoàng Đức sẵn sàng cho phần thi thu hoạch cà rốt. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hoàng Đức được thành viên trong đội hỗ trợ tích cực trong phần thi thu hoạch cà rốt. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Kết quả, đội thi có củ "cà rốt to nhất" thuộc về Đội 2 và đội có củ "cà rốt dài nhất" thuộc về Đội 4; đội 3 được trao giải thu hoạch luống cà rốt nhanh nhất, đẹp nhất; Đội 5 giành giải có sản phẩm cà rốt đẹp nhất; Đội 1 giành giải nhổ cà rốt kỹ thuật nhất.

Đội của Hoàng Đức giành giải thu hoạch luống cà rốt nhanh và đẹp nhất. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ngay khi về đích sớm nhất của cuộc thi, Hoàng Đức cho biết: "Ban đầu nhổ em cũng chưa quen, nhưng dần dần em thích nghi và nhổ cảm thấy rất dễ. Được thi và lao động thế này em cảm thấy rất khỏe (cười). Em mong nông sản của Hải Dương ngày càng lớn mạnh hơn nữa ở trong nước và quốc tế".

Để tỏ lòng thành kính với đất trời đã ưu đãi về điều kiện tự nhiên, cha ông đã đúc rút, gìn giữ, trao truyền nghề nông cho con cháu. Đồng thời cầu mong vụ mùa những năm tiếp theo được mưa thuận, gió hòa, cà rốt được bội thu, được mùa, được giá để bà con nông dân đỡ vất vả, tiếp tục gắn bó với ruộng đồng, góp phần xây dựng và phát huy nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới. Ban tổ chức Lễ hội tổ chức lễ rước cà rốt vào thắp hương tại Đền Tam phủ.