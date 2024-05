Đại diện Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, địa chỉ tại số 04 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam, cho biết vụ cháy 40 xe điện trong khuôn viên nhà trường xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 8/5; nơi xảy ra vụ cháy là khu vực Công ty Cổ phần Cosevco Hội An mượn tạm để đỗ xe điện vào ban đêm.

Hiện trường vụ cháy xe điện du lịch trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Ngay khi xảy ra cháy, cán bộ nhân viên nhà trường đã lập tức báo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn và phối hợp chữa cháy.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến hiện trường triển khai chữa cháy và đến 6h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại một số xe điện của Công ty Cổ phần Cosevco Hội An.

Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung khẳng định, khu vực để xe điện độc lập với các khu khác nên không thiệt hại về người và tài sản của nhà trường.

40 xe điện bị cháy rụi (Ảnh: Ba Thanh).

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, lúc 5h44 ngày 8/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam nhận tin báo xảy ra cháy xe điện đỗ trên sân Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lệnh điều động 5 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Quảng Nam nhanh chóng đến hiện trường.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, lúc này đám cháy phát triển rất lớn và có nguy cơ cháy lan vào dãy nhà phòng học 4 tầng.

Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng trinh sát đám cháy, triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa, chống cháy lan và phun bọt để dập tắt đám cháy.

Đến 7h25 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ được 7 xe điện và không cho cháy lan sang dãy phòng học 4 tầng của Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung.

Kết thúc hoạt động chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành bàn giao hiện trường cho Công an thành phố Hội An thụ lý và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.