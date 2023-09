"Cánh tay nối dài" của chữa cháy chuyên nghiệp

Liên gia phòng cháy chữa cháy

Tổ liên gia an toàn PCCC là mô hình đang được triển khai xây dựng, nhân rộng tại tỉnh Ninh Bình thời gian gần đây. Đây là giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình gần đây đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia mô hình nhằm tăng cường công tác PCCC & CNCH trong khu dân cư, nhất là tại hộ dân có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thống kê của Công an tỉnh Ninh Bình, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 9.684 hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Những năm gần đây, một số vụ cháy đã xảy ra tại các hộ dân có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Các Tổ liên gia an toàn PCCC tại Ninh Bình liên tục được ra mắt và đi vào hoạt động (Ảnh: Thanh Bình).

Đại tá Đặng Văn Linh - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình chia sẻ, tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC sẽ giúp các hộ gia đình tăng cường công tác phòng cháy, hỗ trợ nhau trong công tác chữa cháy và CNCH ngay ở giai đoạn ban đầu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và duy trì hoạt động 571 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, xây dựng 68 điểm chữa cháy công cộng, có 45.830 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy. Đồng thời, 1.787 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn, vận động mở lối thoát nạn thứ 2 và ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC.

Toàn tỉnh đã tổ chức được 432 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ an toàn PCCC và CNCH cho 156.678 người là thành viên các hộ gia đình trong các Tổ liên gia an toàn PCCC.

Chuông báo "đoàn kết"

Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình chia sẻ thêm, Tổ liên gia an toàn PCCC được thành lập bởi 5-15 hộ dân liền kề nhau. Mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...).

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy (Ảnh: Thanh Bình).

Tại các hộ dân tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC sẽ được lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1, lắp đặt 2 nút ấn báo cháy (1 nút ấn trong nhà, 1 nút ấn ngoài nhà). Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ được liên kết với nhau, bảo đảm khi ấn bất kỳ nút nào, toàn bộ chuông tại các hộ gia đình khác đều kêu.

Hệ thống báo cháy còn có tác dụng nhấn báo động, khi một trong các gia đình phát hiện có kẻ gian đột nhập hoặc có bạo lực gia đình từ đó hỗ trợ nhau trong việc giải cứu hoặc báo đơn vị chức năng khi cần thiết. Ngoài ra, việc thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC còn giúp tăng cường đoàn kết, gắn bó tình hàng xóm, láng giềng.

Ông Vũ Trọng Quyết, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC số 1, phố Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình cho biết, các hộ gia đình tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 đều có nhà kiến trúc dạng ống liền kề, cao 1-5 tầng; tầng 1 sử dụng để kinh doanh, các tầng phía trên sử dụng làm kho chứa hàng hóa hoặc để ở.

Người dân tham gia Tổ liên gia được trang bị nhiều kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (Ảnh: Thanh Bình)

Đa phần các hộ gia đình đều kinh doanh các ngành hàng có các vật liệu dễ cháy như: quần áo, ăn uống, khách sạn… Bởi vậy, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

"Từ khi tham gia Tổ chúng tôi được trang bị nhiều kiến thức về an toàn PCCC và các dụng cụ, thiết bị PCCC tại chỗ, công tác PCCC được các gia đình cùng nhau thực hiện khiến chúng tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chúng tôi mong muốn thường xuyên được tập huấn, diễn tập về công tác PCCC để nâng cao kỹ năng PCCC tại gia đình", ông Quyết nói.

"Cánh tay nối dài" chữa cháy chuyên nghiệp

Mới đây, ngày 10/9, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các địa phương đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Tổ liên gia PCCC tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

"Việc tập huấn giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm PCCC cho người dân và các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời, chủ động ứng phó với các sự cố cháy, nổ tại chỗ một cách nhanh chóng, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở", lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình.

"Cánh tay nối dài" của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Xác định các Tổ liên gia an toàn PCCC được ví như những "cánh tay nối dài" của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Hiện nay, chính quyền các cấp và lực lượng công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để các hộ gia đình tham gia các Tổ liên gia an toàn PCCC.

"Mô hình khi được nhân rộng trong toàn tỉnh sẽ huy động và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy", lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình chia sẻ.