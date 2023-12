Cảnh sát giao thông TPHCM quyết xử lý "không có vùng cấm, không ngoại lệ"

Ngày 19/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08) cho biết, trong đợt cao điểm hưởng ứng chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng PC08 đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TPHCM các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, cận Tết.

Theo đó, lực lượng CSGT thành phố huy động tối đa quân số, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Phòng PC08 phối hợp các đơn vị khác thực hiện công tác phòng chống tội phạm, đua xe trái phép.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận (Ảnh: An Huy).

Tại các khu vực cửa ngõ, bến cảng và tuyến vành đai, quốc lộ… CSGT cũng tập trung điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi người dân về quê ăn Tết, vui chơi. Thời điểm cuối năm và cận Tết, ngoài thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT và Công an TPHCM, Phòng PC08 sẽ tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo trật tự, kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, quá trình làm việc, CSGT sẽ tập trung xử lý cương quyết "không có vùng cấm, không ngoại lệ". Các hành vi vi phạm sẽ được CSGT xử lý một cách nghiêm túc.

Phòng PC08 cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải quán triệt các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, thể hiện văn hóa ứng xử và chấp hành nghiêm quy định công tác. Bên cạnh đó, Phòng PC08 cũng kết nối được các hệ thống camera trung tâm hầm sông Sài Gòn, trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM… qua đó, CSGT sẽ giám sát được toàn thành phố chỗ nào đông xe, có tai nạn, sự cố để phối hợp xử lý dứt điểm.

Phòng PC08 khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đặc biệt là sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông. Nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng đến bản thân và cả những người xung quanh.

"Mục tiêu của Phòng PC08 là làm sao để tạo ra được nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông; tạo môi trường để người dân tham gia giao thông an toàn, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông có liên quan rượu bia", lãnh đạo Phòng PC08 nói.